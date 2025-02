S’embolica la troca: Coopalsa assegura que no s’ha reunit recentment amb el comitè d’empresa

El gerent de Coopalsa, Gabriel Dallerès (AndorraDifusió)

Gabriel Dallerès, gerent de Coopalsa, ha manifestat que no han estat implicats en cap reunió recent amb el comitè d’empresa i que han conegut els rumors a través de la premsa. “Desconeixem aquesta reunió que se suposa que s’ha fet perquè no n’hem fet cap. Ho hem llegit a la premsa, però nosaltres no hem intervingut en aquesta decisió“, ha posat de manifest Dallerès. Recordar que des del comitè es va assenyalar -aquestes últimes hores- que els treballadors posposaven una possible vaga en haver parlat amb la companyia i, aquesta, demanar-los més temps per a poder complir amb els requeriments del laude.

Pel que fa al laude arbitral, Dallerès ha reafirmat que Coopalsa està treballant per a complir-lo i ha detallat que el procés es farà de manera gradual. “Estem intentant complir el laude de manera paulatina. Hem decidit fer-ho línia per línia: vam començar el dia 10 amb els xofers de la línia 6, a la setmana següent vam aplicar el mateix a la línia 2, i la setmana vinent ho farem amb la línia LC i després amb l’L5. Així successivament a totes les línies“, ha afegit.

D’altra banda, i segons publica aquest dimecres AndorraDifusió, el gerent ha avançat que l’empresa ha contractat nous conductors extracomunitaris per a cobrir les necessitats de personal, tot i que encara en falten cinc o sis més per a completar la plantilla necessària per a afrontar els requeriments del laude.