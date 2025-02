El SEM va atendre 75 parts fora de l’hospital el 2024, 8 d’ells a la Regió Sanitària de Lleida i Alt Pirineu i Aran

Una imatge de la jornada del SEM d’aquest dimecres (Govern.cat)

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va atendre 75 parts extrahospitalaris a Catalunya el 2024, 8 d’ells a la Regió sanitària de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran. La majoria són parts sobrevinguts que no han pogut arribar a temps a l’hospital. Gairebé tots, el 93%, s’han produït al domicili, però un petit percentatge dels nadons han nascut a la via pública (4%) o al Centre d’Atenció Primària (3%), ja que no hi ha hagut temps de derivar la mare a l’hospital.

Tot i que són poc freqüents, alguns parts poden comportar complicacions, fins i tot severes, que cal saber identificar i tractar, per a evitar que tinguin un impacte en la salut i la qualitat de vida, tant de la mare com del nounat. Per aquest motiu, més de 400 professionals sanitaris s’han aplegat aquest dimecres a la “Jornada d’actualització de Part Extrahospitalari” organitzada per les bases col·laboradores del SEM a la Regió Sanitària Girona, amb el suport del Sistema d’Emergències Mèdiques i la Regió Sanitària Girona.

La jornada tenia per objectiu actualitzar els coneixements dels professionals de l’àmbit extrahospitalari en relació a l’assistència al part fora del centre hospitalari, així com en la detecció i el maneig de possibles complicacions, que requereixen d’expertesa clínica per a la seva identificació i tractament precoç.

El cap territorial del SEM a Girona, Jordi Jiménez, ha agraït el gran interès mostrat per aquesta jornada de formació i reciclatge i ha remarcat que “les emergències obstètriques són poc freqüents, però poden revestir d’una gran severitat i requerir d’accions immediates per a prevenir complicacions, tant de la mare com del nounat. Per aquest motiu, és molt important que els professionals que treballen atenent emergències es formin en jornades específiques com la d’avui”.

La jornada ha estat organitzada per professionals de les bases col·laboradores del SEM i ha comptat amb la col·laboració de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva; els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà; la Fundació Salut Empordà; l’Institut d’Assistència Sanitària, l’Hospital de Campdevànol i la Fundació Hospital d’Olot, així com de la Regió Sanitària Girona.





El SEM davant d’un part sobrevingut

Des del moment de l’entrada de la trucada al SEM via 112 i/o 061 Salut Respon, es posa en marxa un circuit molt àgil i efectiu per tal de determinar la necessitat d’una assistència presencial. En el cas de tractar-se d’un part imminent o en curs, una infermera de la Central de Coordinació Sanitària (CECOS) del SEM dona instruccions per telèfon a la persona que està de part o als seus familiars, mentre l’ambulància ja està en camí. Sempre que sigui possible, el SEM assisteix i trasllada a la partera a un centre hospitalari però, si el part ja està massa avançat, cal assistir-lo allà mateix.

Els professionals sanitaris estan preparats per a fer front a les diferents situacions i complicacions que puguin sorgir i porten el material i la medicació necessàries. Habitualment, tot va bé, però si es produeix una complicació greu, llavors intervé el pediatra de crítics de la CECOS del SEM.

El passat mes de gener, l’equip assistencial del SEM amb base a l’Hospital de Santa Caterina, va ser activat des de la CECOS del SEM per un part sobrevingut a domicili al municipi de Quart. A l’arribada de l’ambulància medicalitzada, l’equip format per una metgessa, una infermera i un tècnic en emergències sanitàries, va comprovar que el part ja estava iniciat i no era possible traslladar a la mare a l’hospital en aquell estat. El nen presentava una volta de cordó però, gràcies a l’expertesa dels professionals del SEM, tot va acabar bé.

En paraules Júlia Viñas, la metgessa de l’ambulància que va atendre el part, “la volta de cordó és una complicació força comuna. Si s’actua amb rapidesa, no té conseqüències per al nadó, però cal realitzar una maniobra específica i s’ha d’estar preparat per si el nounat necessités suport per a ser reanimat”.





Territorialment

El SEM ha atès 41 parts extrahospitalaris a la RS Barcelona Ciutat, RS Barcelona Metropolitana Nord i RS Barcelona Metropolitana Sud; 11 a la Regió Sanitària Girona; 8 a la Regió Sanitària Lleida i Alt Pirineu i Aran; 8 a la Regió Sanitària Penedès; 4 a la Regió Sanitària Catalunya Central; i 3 a la Regió Sanitària Camp de Tarragona i Regió Sanitària Terres de l’Ebre.