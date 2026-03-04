El Parc Olímpic del Segre reunirà més de 160 palistes del màxim nivell a l’estrena de la Copa Pirineus 2026

La Copa Internacional Pirineus de canoa eslàlom i caiac cros tornarà a reunir molts dels millors piragüistes del món a l’inici de la temporada. La primera part de la competició es podrà veure aquest dissabte i diumenge, 7 i 8 de març, al Parc Olímpic del Segre, des d’on ja han confirmat que comptaran amb la presència de 161 palistes, de 33 països diferents. De fet, molts dels equips participants ja s’han instal·lat a la Seu d’Urgell per a entrenar-hi al llarg d’aquesta setmana. La segona part de la competició, en què es decidirà els guanyadors, es disputarà el 14 i 15 de març a l’estadi d’aigües braves de Pau.
Aquest dimarts s’ha donat a conèixer la Copa Pirineus 2026 amb un acte a la Diputació de Lleida, en què hi han pres part l’alcalde de la Seu, Joan Barrera; la gerent del Parc Olímpic, Meritxell Rodríguez, el diputat provincial Fermí Masot i el vicepresident de la Federació Catalana de Piragüisme, José Antonio Hernández. A la presentació s’ha destacat que en total es faran 344 sortides, sumant les tres modalitats: C1, K1 i caiac cros, aquesta última incorporada com a olímpica als Jocs de París 2024. Pel que fa justament als Jocs, molts dels participants ja afronten aquesta temporada amb l’horitzó posat en la pròxima cita olímpica, que serà Los Angeles 2028.
Entre els participants locals hi haurà diversos representants del Cadí Canoë-Kayak, com ara Miquel Travé (5è en C1 a París 2024), Mònica Doria (6a en C1 femení als mateixos Jocs, per l’equip d’Andorra), Núria Vilarrubla (també diploma olímpic, amb un 8è lloc a Tòquio 2020) i Marc Vicente. També hi seran d’altres palistes que entrenen habitualment a la Seu com la pontsicana Laia Sorribes (Mig Segre de Ponts) o els medallistes olímpics Pau Echaniz (bronze en K1 a París 2024) i Maialen Chourraut, campiona olímpica a Rio 2016, plata a Londres 2012 i bronze a Tòquio 2020.
De la resta de països participants, destaquen figures reconegudes amb diverses medalles en Europeus, Copes del Món i Campionats del Món, com el britànic Adam Burgess, medalla de plata en C1 a París 2024; el suís Martin Dougoud, cinquè en Kayak Cross també a París 2024, o la ucraïnesa Viktoriia Us, tres cops palista olímpica.
L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha posat l’accent en la importància del municipi i el Parc Olímpic en la celebració de grans proves a escala mundial, amb una instal·lació ja consolidada i amb molt prestigi des de fa molts anys.
En la mateixa línia, Fermí Masot ha fet èmfasi en el fet que “la Seu d’Urgell, a banda de ser una ciutat esportiva i saludable, s’ha consolidat com un centre neuràlgic de l’esport en aigües braves i cada any ho demostra amb escreix”. Masot recorda que el Parc del Segre és un “referent internacional en aquest àmbit” i que està “plenament preparat per a acollir competicions de primer nivell, amb la mirada posada ara mateix en els Mundials 2027 d’Aigües Braves que organitzaran conjuntament la Seu i Sort. Prèviament, aquest setembre vinent la Seu ja acollirà les Finals de la Copa del Món 2026.
Tant la competició com els entrenaments són oberts i gratuïts per al públic. Els resultats es podran seguir en directe online a través de la pàgina web www.copapirineus.org/live-results. També es podrà seguir la prova a través de YouTube i de les xarxes socials.