Modificació del Codi de l’Administració per donar seguretat jurídica al Centre de Recerca en Immunologia

El Consell de Ministres ha aprovat en la sessió d’aquest dimecres el Projecte de Llei de modificació del Codi de l’Administració i de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme. Aquesta modificació legislativa, tal com ha explicat el cap de Govern, Xavier Espot, adapta la normativa que estableix en quines condicions es pot cedir i explotar l’ús de béns patrimonials.

La modificació normativa aprovada, tal com ha explicat Espot, dota de la màxima seguretat jurídica la iniciativa del Centre de Recerca en Immunologia anunciat avui pel Govern i la multinacional Grífols, que preveu la cessió de l’ús del terreny del Prat de la Farga de Casa Rossell per a la construcció d’aquest equipament i altres projectes que es puguin impulsar en el futur.

Així, el Govern tramitarà amb caràcter d’extrema urgència i necessitat la modificació del Codi de l’Administració i de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, per tal que els projectes considerats d’Interès Nacional incloguin les iniciatives destinades a la recerca, el desenvolupament o la innovació.

De la mateixa manera, es modifica el Codi de l’Administració per precisar millor a qui i en quines condicions es pot cedir l’ús de béns patrimonials, és a dir tant a administracions públiques com a entitats del sector públic, que les poden cedir al seu torn a entitats o societats participades, i tant per a finalitats d’utilitat pública i social com per a projectes estratègics que hagin estat declarats d’interès nacional.

També s’introdueixen aclariments en el procediment per a l’explotació dels béns patrimonials, de forma que els contractes d’explotació dels béns patrimonials, tot i haver de sotmetre’s per norma general als procediments de publicitat i concurrència, puguin ser objecte d’una adjudicació directa en supòsits concrets i degudament justificats; uns supòsits, tal com ha explicat el cap de Govern, que es troben en dret comparat i s’adapten al que estipula el cabal comunitari.