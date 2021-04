Crèdit extraordinari de 473.105,73 euros per compensar les pèrdues del servei de transport públic

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta ministre de Finances, Eric Jover, un crèdit extraordinari per un import de 473.105,73 euros destinat a finançar les despeses pel manteniment de l’equilibri econòmic de la concessió de les línies de transport nacional regular de viatgers, derivat de les pèrdues generades pels serveis mínims prestats durant la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

El crèdit aprovat avui està adreçat a la companyia Coopalsa i respon al contracte de concessió de les línies, que en una de les seves clàusules estableix que el Govern ha de restablir l’equilibri econòmic de les concessionàries quan es donin situacions imprevistes –com és el cas de la pandèmia– per tal de garantir la viabilitat del servei públic.

D’aquesta manera, un cop analitzada i auditada per part del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa tota la documentació aportada per l’empresa referent al primer any de la concessió, el Govern ha determinat l’import i ha aprovat el crèdit que equilibra les despeses generades per la pandèmia el 2020.

En concret, es té en compte el període comprès entre el setembre del 2019 i el 31 d’agost del 2020, en què Coopalsa va haver de continuar prestant un servei considerat essencial, tot i les mesures sanitàries decretades per minimitzar el risc de transmissió del virus, que van limitar, entre d’altres, qüestions com l’aforament o van reduir les freqüències dels busos.

En tot cas, entre el 13 de març i el 31 d’agost, des del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa es va mantenir un contacte fluid i constant amb les concessionàries de les línies de transport nacional regular de viatgers amb la finalitat d’ajustar al màxim l’activitat de les companyies a la situació, reduint, entre d’altres, les freqüències per intentar minimitzar les despeses.

Amb l’altra companyia concessionària de les línies nacionals, Autocars Nadal, el Govern està duent actualment els treballs d’auditoria i anàlisi de la documentació presentada referent al primer any de l’explotació. Seguint el mateix procediment que amb Coopalsa, la finalitat és equilibrar els comptes de l’empresa, mitjançant un altre crèdit extraordinari ajustat a l’impacte de la pandèmia en el seu servei durant el 2020.