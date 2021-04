El Govern i la farmacèutica Grífols acorden la creació d’un Centre d’Investigació en Immunologia al país

El Govern i la multinacional farmacèutica Grífols han acordat treballar conjuntament en la implantació a Andorra d’un Centre, dedicat a la investigació en immunologia. Amb l’acord d’entesa s’impulsa aquesta iniciativa publicoprivada amb la participació d’Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI) que ha de situar el Principat en la primera línia de la recerca científica mundial. Es preveu que la construcció de la seu del Centre d’Investigació en Immunologia dels Pirineus s’ubiqui als terrenys de Casa Rossell a Ordino, de titularitat del Govern.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha celebrat l’acord formalitzat avui al Consell d’Administració de l’ADI i que ha aprovat el Govern. Una iniciativa que respon, especialment, en el context postpandèmic actual, als objectius inclosos en el full de ruta de l’Executiu de diversificar l’economia apostant per sectors prioritaris com la biotecnologia, la investigació i el progrés tecnològic, fomentant la innovació, l’atracció de talent humà i les activitats d’alt valor afegit. Espot també ha posat en relleu que aquest projecte pugui estimular, directament o indirectament, que altres inversions del sector sanitari puguin implementar-se a Andorra.

Per la seva part, el codirector general de Grífols, Víctor Grífols Deu, ha manifestat la seva satisfacció per construir aquest Centre d’Investigació en Immunologia enclavat al sud d’Europa, en un entorn natural i inspirador com és el Pirineu andorrà. Grífols Deu ha afegit que aquest projecte està destinat a convertir-se en un centre internacional de primer nivell mundial que contribuirà a l’avançament del coneixement del sistema immunològic i desenvoluparà teràpies per millorar la salut i la qualitat de vida de les persones.

El Centre d’Investigació en Immunologia que se situarà a Andorra, que es preveu que esdevingui un projecte insígnia en el seu àmbit, serà un dels pocs centres de recerca dedicats a la immunologia a Europa i servirà com a centre internacional per al desenvolupament de tractaments per a trastorns del sistema immunitari.

El Govern ha encomanat i facultat a Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI) el pilotatge d’aquesta iniciativa. L’ADI, entitat pública del Govern, haurà de constituir una societat, conjuntament amb la farmacèutica Grifols, per tal de desenvolupar el projecte i participar en la seva explotació posterior. El Govern cedirà l’ús dels terrenys públics esmentats a l’ADI per tal que aquesta societat projecti la construcció de la seu del centre de recerca científica.

D’aquesta manera, amb l’acord aprovat avui, Grífols i el Govern d’Andorra a través d’Andorra per al Desenvolupament i la Inversió (ADI) formalitzaran una nova empresa conjunta, participada per Grífols a través de la seva filial GIANT (Grifols Innovation and New Technologies) en un 80%, i per ADI en un 20%. Es preveu que el volum d’inversió per a la construcció del Centre sigui d’uns 25 milions d’euros que aportaria la multinacional farmacèutica Grífols que, a més, anualment, invertirà en concepte de recerca uns 7 milions d’euros. Per la seva part, l’ADI aportarà anualment 200.000 euros.

El Centre de Recerca Immunològica esdevindrà un espai d’investigació pioner en totes les àrees de la immunologia, que treballarà en solucions per a aplicacions terapèutiques. Disposarà d’un equipament tecnològic avançat i d’un conjunt de científics i tècnics d’avantguarda. Aquest Centre d’R+D+I el lideraran prestigiosos científics multidisciplinaris que treballaran en línies de recerca pròpies i alhora promouran investigacions en línia amb altres equips de recerca internacionals. També es preveu que el Centre pugui acollir diferents equips per al desenvolupament de projectes científics específics de l’àmbit sanitari. L’acord estipula que Andorra es beneficiï de manera prioritària dels productes que es desenvolupin en aquest Centre.

Així, durant els pròxims mesos es formalitzarà la cessió de l’ús dels terrenys i s’iniciarà el procés de declaració del Projecte d’Interès Nacional, per a la qual cosa el Govern tramitarà prèviament les modificacions legals oportunes per fer-ho possible. De la mateixa manera es desenvoluparan, per part de la farmacèutica, els plans arquitectònics de construcció i gestió de l’edifici així com els plans d’explotació i de recursos tècnics i humans per al compliment dels objectius del centre de recerca.