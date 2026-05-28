Mn. Pepe Chisvert serà traslladat a Sant Ot, a la Seu

El Bisbat d’Urgell ha anunciat aquest dijous que mossèn Pepe Chisvert Villena serà el nou rector de la Parròquia de Sant Ot, a la Seu d’Urgell, A més de la de Sant Ot, també passarà a assumir diverses parròquies de l’Urgellet i el Baridà: St. Martí d’Ansovell; St. Esteve d’Alàs; St. Serni d’Arfa; St. Andreu d’Aristot; Sta. Coloma d’Arsèguel; St. Vicenç d’Artedó; St. Esteve de Bar; St. Martí de Bescaran; St. Feliu de Castellciutat; Sr. Gervasi de Castellnou de Carcolze; Sts. Just i Pastor de Cerc; St. Vicenç d’Estamariu; Sta. Coloma de la Bastida d’Hortons; St. Vicenç de Montferrer; i de Sta. Cecília de Vilanova de Banat.
Aquests darrers anys Chisvert ha exercit com a rector de Sant Julià de Lòria i d’Os de Civís i, també, com a delegat de Joventut del Bisbat. Anteriorment ja havia estat a càrrec d’algunes esglésies de l’Alt Urgell.