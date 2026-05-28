Bardina exposa les iniciatives engegades per a potenciar la formació professional a la XXIX Conferència Iberoamericana d’Educació

El secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, ha participat aquest dijous en la XXIX Conferència Iberoamericana de Ministres d’Educació, celebrada a Barcelona, on ha intervingut en dues sessions de treball centrades en els grans reptes educatius actuals: la transformació digital i el desenvolupament de sistemes de formació professional adaptats a les noves realitats econòmiques i socials. La trobada ha reunit vint-i-un països membres de l’espai iberoamericà amb l’objectiu de reforçar la cooperació educativa davant els desafiaments globals.
En la sessió dedicada a la digitalització, el secretari d’Estat ha defensat una posició clara: la tecnologia ha d’estar al servei de l’educació i no a l’inrevés. Ha advertit que la irrupció de la intel·ligència artificial representa un canvi de paradigma que obliga a repensar els sistemes educatius des d’una perspectiva pedagògica, ètica i democràtica, i ha subratllat la necessitat de preparar l’alumnat per a conviure-hi amb esperit crític. En aquest sentit, ha destacat l’impuls del Pla integral per al bon ús de la tecnologia a les aules i la reforma legislativa en curs per a reforçar la protecció dels infants en l’entorn digital, remarcant que “l’objectiu de l’educació continua essent formar persones lliures, capaces de pensar per si mateixes, i la intel·ligència artificial fa aquest repte encara més urgent”.
En la segona intervenció, centrada en la formació professional, Bardina ha posat en valor un model propi orientat a l’excel·lència, la flexibilitat i la connexió amb el teixit productiu. El secretari d’Estat ha defensat que la formació professional ha de deixar de ser percebuda com una via secundària per a esdevenir una autèntica política de país, clau per a l’ocupabilitat, la cohesió social i la competitivitat econòmica. Ha destacat tres eixos prioritaris: la flexibilitat dels itineraris formatius, el reconeixement de l’experiència professional i la corresponsabilitat de les empreses com a agents formatius.
En aquest marc, s’han exposat iniciatives com la modernització dels plans d’estudis per competències, el reforç de la formació en centres de treball i projectes d’innovació com TÀNDEM, orientats a anticipar les necessitats del mercat laboral i afavorir itineraris de formació al llarg de la vida.
Finalment, el secretari d’Estat ha assenyalat que els reptes educatius actuals, com la integració de la intel·ligència artificial i la transformació de la formació professional, només es poden afrontar amb una visió compartida, basada en la cooperació, l’equitat i el desenvolupament sostenible.