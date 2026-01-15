Augment del preu unitari de les importacions, mentre baixa el de les exportacions a l’octubre

El preu unitari de les importacions, en termes generals, i en el mes d’octubre de 2025 en particular, ha experimentat una variació positiva del +0,4% en relació amb l’any anterior. Si es compara amb el mes passat, el preu de les importacions augmenta un +0,3%. En el mateix període el preu de les exportacions ha caigut un -13,1% en relació amb l’any anterior. En comparació amb el mes anterior, el de les exportacions te una variació negativa de -7,2%.
En termes interanuals i segons els grups d’utilització, els preus dels béns de consum augmenta un +1,4%, els béns de capital decreix un -7,9% i el dels béns intermedis experimenta una variació negativa de -1,9%.
Segons la Classificació Unificada del Comerç Internacional (CUCI), en les importacions, el preu unitari de grups com “Begudes i tabac” (+9,9%) i “Matèries en brut no comestibles (excepte combustibles)” (+8,6%) han experimentat augments destacats. En canvi, el preu unitari de grups com “Olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal” (-28,0%) o “Articles manufacturats classificats principalment segons la primera matèria” (-7,4%) han mostrat una tendència negativa en comparació amb fa 12 mesos.
En el conjunt de zones geogràfiques, a l’octubre de 2025, destaca l’evolució dels preus unitaris de les importacions provinents de la “Resta del món + Gran Bretanya” que ha caigut un -8,4%. Les altres agrupacions tenen una tendència positiva, on destaca el preu de les importacions procedents de França, que ha registrat un increment del +9,0% respecte al mateix mes de l’any anterior.