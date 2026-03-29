Míriam de Rosa esdevindrà, dimecres, magistrada adscrita al Tribunal de Corts

El president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Josep Maria Rossell, prendrà jurament (o promesa) el proper dimecres, 1 d’abril, a les 12.00 hores, a Míriam de Rosa com a magistrada adscrita al Tribunal de Corts. Míriam de Rosa Palacio va ser nomenada com a magistrada de primer grau adscrita al Tribunal de Corts per a ocupar una plaça de dedicació plena, en el marc del concurs obert entre juristes de competència tècnica reconeguda publicat per edicte de 26 de maig del 2025.
Míriam de Rosa Palacio ha estat fins ara magistrada titular del Jutjat d’Instrucció número 10 de Barcelona i membre de la carrera judicial espanyola des de l’any 2001. Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, compta amb una trajectòria consolidada en l’àmbit judicial, amb experiència com a jutgessa i magistrada a Igualada, Guipúscoa, Manresa i Barcelona, així com en funcions de deganat i responsabilitats institucionals.
Al llarg de la seva carrera ha desenvolupat una destacada activitat en cooperació judicial internacional, formació de professionals de la justícia i participació en projectes europeus i mediterranis de modernització institucional. Ha estat cap del departament de Relacions Internacionals i Institucionals de l’Escola Judicial Espanyola, amb especial dedicació a la cooperació internacional, els drets fonamentals i la innovació en l’àmbit judicial.
De conformitat amb el que disposa l’article 65 de la Llei qualificada de la Justícia, la magistrada prestarà jurament o promesa davant del Consell Superior de la Justícia en data 1 d’abril de 2026, data a partir de la qual prendrà possessió del càrrec.