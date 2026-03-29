Organitzen un passeig literari per Organyà, a càrrec de Montserrat Riu

L’activista cultural, Montserrat Riu, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Organyà, organitza aquesta Setmana Santa un passeig literari pel nucli antic de la vila de les Homilies. Es durà a terme el 3 d’abril (Divendres Sant), se sortirà des de l’Oficina de Turisme de la vila i el pagament consistirà en la taquilla inversa; és a dir, que els participants hi facin l’aportació que creguin convenient al final de l’activitat.
La ruta marida l’escriptura d’autors organyesos i forans amb el patrimoni històric i monumental d’Organyà. En paraules de Montserrat Riu, responsable del guiatge i la tria d’escriptors i textos, “el recorregut permet escoltar fragments literaris exquisits en els llocs més emblemàtics del nucli històric d’Organyà”, amb “uns espais, que tot sigui dit, no s’han pas triat a l’atzar, sinó que estan estretament relacionats amb els escriptors o el contingut dels textos seleccionats”.
Per aquest motiu es llegiran narracions o poemes de Josep Pla, Núria Cadenes, Josep Espar i Tressens, Jacint Verdaguer, Núria Oliva, Vicenç Llorca, Rosa Tomàs, Marc Cortès, Josep Grau i Colell i Joan Graell.
Organyà es coneguda arreu per les famoses Homilies i per la consolidada Fira del Llibre del Pirineu, que s’organitza cada primer cap de setmana de setembre i que enguany celebrarà el 30è aniversari. Ara bé, no tothom és coneixedor del pas que van fer-hi dos dels escriptors catalans més cèlebres, Josep Pla i Jacint Verdaguer, com tampoc del fet que el primer capítol del darrer llibre de Núria Cadenes, Qui salva una vida, transcorre a l’interior de l’església de Santa Maria i es basa en un fet real.
La ruta també serà una ocasió per a reivindicar i donar a conèixer als assistents l’obra de dos poetes urgellencs desconeguts per a bona part del públic. Amb aquest propòsit es llegiran poemes de Joc d’arrels i d’estels, de Josep Grau Colell, fill de Fígols, i Emprius de flor, de l’autor ganxo Josep Espar i Tressens. Segons Montserrat Riu, “malauradament els llibres d’aquests escriptors no s’han reeditat i els pocs exemplars existents només es troben en biblioteques públiques o fons privats”. Per això, creu que “fora bo que des de les administracions locals, organitzacions culturals i editorials pirinenques es plantegessin una nova edició d’aquests poemaris”.