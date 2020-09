Mira alt, que tu pots: consells per a cuidar el coll

Pot ser que no li donis la importància que es mereix al coll, però aquest és el primer en mostrar els signes de l’envelliment cutani. En tenir menys glàndules sebàcies, la seva dermis és més sensible a la pèrdua de fermesa i d’elasticitat de la pell. No et perdis aquest article sobre com cuidar el coll.

El que diuen els experts…

Per què no serveix qualsevol producte per a tractar el coll? Un dels motius és per la finor de la seva pell, una circumstància que la fa especialment sensible a l’envelliment cutani, el que suposa l’aparició d’arrugues i la pèrdua de fermesa cutània. Estefanía Nieto, directora tècnica d’Omorovicza, ens adverteix: “en ser més fina, té menys poder de manteniment i és més sensible (com el contorn d’ulls)”, i per això “requereix de productes que treballin amb menors concentracions i que tinguin en compte la seva màxima delicadesa”.

Raquel González, directora d’educació de Perricone MD, complementa l’especificació de la pell del coll, alertant del descolgament típic de la zona i recomana l’ús de productes específics a partir dels trenta. Així es reforça la pell enfront de l’impacte del pas dels anys i dels agents externs. A més, González adverteix que la zona és un temible reflex dels canvis de pes del nostre organisme, produint el descolgament de la pell i l’aparició de línies verticals. Aquesta idea també l’assenyala la directora tècnica de Medik8, Elisabeth San Gregorio, que explica que el coll s’alça com «un dipòsit de greix» (heus aquí el descolgament i la coneguda papada).

Bella Hurtado, directora d’educació d’Aromatherapy Associates recomana l’ús de fotoprotectors en la zona perquè “sol reflectir molts capil·lars trencats, presència de taques solars”.

Les claus per cuidar el coll

Per on comencem? Perquè existeixen una sèrie de gestos imprescindibles per a la cura cutània d’aquesta zona.

– Evita males postures. Mantenir durant molt de temps el coll inclinat cap avall, com el que realitzem en consultar la tauleta o el mòbil, afavoreix l’aparició d’arrugues i ajuda a la degradació de la pell.

– Aposta per una bona alimentació. Incloure en la teva dieta aliments que continguin omega 3 és una gran decisió per a garantir la fermesa de la teva pell, perquè afavoreix la regeneració dels teixits i la producció natural de col·lagen. Així, la pell estarà més tersa. L’alvocat o el peix blau és un gran aliat perquè el teu organisme guanyi en omega 3.

– Realitza exercicis diverses vegades al dia per a garantir la correcta circulació sanguínia de la zona i en sintonia la bona salut de la pell.

– Empra protectors solars en la zona per a evitar que el coll sofreixi amb l’exposició de radicals lliures. Recorda que el sol és un dels grans acceleradors de l’envelliment cutani i que promou la hiperpigmentació cutània.

– Garanteix la hidratació de la pell. En infinitat d’ocasions, hem assenyalat que l’aigua és l’elixir de la pell: una pell ben hidratada s’omple de vitalitat i lluminositat.

– Realitza exfoliacions de manera freqüent. És important realitzar aquest gest per a alliberar-nos de les cèl·lules mortes i aconseguir que la pell estigui revitalitzada.

Aliats per al teu coll

Extra-Firming Cou & Décolleté, de Clarins. Es tracta d’un tractament refermant amb efecte tensor dissenyat per a prevenir l’envelliment de coll i escot, amb la combinació d’extractes efectius com el de karate o datilera del desert bio, així com amb el complex anticontaminació de la marca. Amb aquesta fórmula, fundent i no grassa, es combat la falta d’elasticitat que sofreix el coll amb un tractament que hauria de ser diari i es crea un escut entre la pell i els agents contaminants. El seu preu: 84€.

Skin Regimen Tulsi Booster, de Comfort Zone. Aquest oli pur i concentrat amb Tulsi (alfàbrega sagrada) presenta una nutrició intensa per a la zona del rostre, coll i escot. A més, actua com reequilibrant, antioxidant i revigoritzant. Especialment recomanada per a pells seques i sensibilitzades. El seu preu: 100€.

Crema reafirmante para escotes y manos, de La Bioesthétique. Aquesta fórmula que compta amb el complex SPA ACTIF, combina substàncies actives de mill i poma i manté l’elasticitat natural de la zona de coll i escot, així com de les mans. De manera que es reafirma el teixit cutani i es combaten les arrugues. El seu preu: 34€.

Cold Plasma Sub-D Neck de Perricone MD. Amb el repte d’atenuar la flaccidesa del coll. Aquest és l’objectiu d’aquest tractament no invasiu que suavitza les arrugues del coll i fomenta la finor de la zona. Així la pell de la línia del mentó i al llarg de la mandíbula està més esculpida i tibant. El seu preu: 149€.

Embellecedora de cuello y escote 100% BIO, de Matarrania. Fórmula nutritiva que dona lluminositat i finor la zona del coll, especialment afectada pels signes de l’envelliment cutani. La clau és aplicar el cosmètic en la pell amb moviments ascendents. Aquest producte també prevé l’oxidació i l’envelliment cel·lular i es pot emprar com a crema facial. El seu preu: 16,30€

Per bellezactiva.com