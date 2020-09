Set lletanies de mort i Història d’Andorra en onze claus, entre les novetats de setembre d’Anem Editors

Set lletanies de mort, Història d’Andorra en onze claus i un nou número de la revista Ripacurtia es troben entre les novetats de setembre d’Anem Editors.

Set lletanies de mort d’Antoni Morell és una de les obres fundacionals de la literatura andorrana. En ella, s’hi narra la vida del darrer condemnat a mort de la història d’Andorra, executat el 1943. A través de les lletanies, el recentment traspassat escriptor andorrà ens apropa l’Andorra tradicional, un món desaparegut que girava al voltant de la casa, la família, la religió i la tradició. Com en el cas de Borís I, la recuperació d’aquest títol en format butxaca té la intenció d’apropar a tots els públics un clàssic gairebé introbable a dia d’avui.

Juntament amb l’obra de Morell, arriba a les llibreries la segona edició d’Història d’Andorra en onze claus d’Oliver Vergés, un dels títols de més èxit del segell editorial i que estava pràcticament esgotat en català des de principi d’any. La segona edició ha estat revisada oportunament per tal d’incloure les darreres novetats referents a la història andorrana i pirinenca. L’objectiu del text de Vergés és explicar de manera breu i succinta què és Andorra i com ha arribat a l’actualitat com estat lliure i sobirà.

Ambdós títols es podran trobar a la Setmana del Llibre en català que se celebra a Barcelona entre el 9 i el 13 d’aquest mes, juntament amb el darrer número de la revista Ripacurtia, el segon de la nova etapa. El nou volum d’aquesta revista pirinenca del Centre d’Estudis Ribagorçans (CERib) compta amb un dossier dedicat a l’impacte industrial a la Ribagorça, i se centra fonamentalment en el cas de les mines de Malpàs i d’altres de l’àmbit ribagorçà. La revista, que es podrà trobar a partir de la setmana vinent a les llibreries del Pirineu, enfoca un tema fins ara molt poc tractat en publicacions divulgatives sobre el passat recent de la Ribagorça.