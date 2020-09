Decorar amb coixins de colors variats

Els coixins són un element que fa un espai més acollidor i càlid, a més de brindar comoditat durant el descans. Per a fer que l’ambient es vegi més animat i informal, millor combinar-los en diversos colors.

Un punt important per donar protagonisme al color és usar un fons neutre. Per exemple si decorem la sala, és millor si el sofà és blanc, beix o gris, per a poder canviar les tonalitats sense por de crear una mala combinació. Sobre aquesta base, els colors destacaran transformant-se en el punt focal de l’espai.

És important també combinar amb la resta de la decoració com a catifes, cortines, parets i quadres.

Les combinacions poden ser moltíssimes. Algunes idees de tonalitats serien en colors cítrics (groc, taronja, verd, rosa), gammes blavoses (clars i foscos) o colors naturals (xocolata, beix, sorra, canyella) fent d’aquesta manera un ambient més càlid i natural.

Si desitges quelcom més primaveral, usa tonalitats florals (rosa, vermell, magenta, lavanda, rosella, taronges…). Tot dependrà dels teus gustos i creativitat.

Per casaycolor.com