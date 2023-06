Minsait i Renfe transformen les aplicacions de seguretat ferroviària

Un tren de RENFE (ARXIU)

Minsait, una companyia d’Indra, treballa amb Renfe en el projecte de constitució d’un Data Lake sobre el qual es desenvoluparà un Centre de Dades de Seguretat en la Circulació per al control dinàmic de la seguretat, amb un enfocament orientat a la gestió i control de riscos dels serveis de transport de mercaderies i viatgers.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins de l’estratègia entorn de la dada que Renfe està duent a terme enguany, en la qual s’involucren fins a 11 àrees diferents de negoci de les tres principals societats del grup: Renfe Viatgers, Renfe Mercaderies i Renfe Fabricació i Manteniment. La implantació d’un Data Lake per a la Seguretat en la Circulació, basat en Microsoft Azure, permetrà extreure tot el potencial que aporten les noves tecnologies per a l’emmagatzematge, processament, explotació i visualització de dades.

El projecte incrementarà la Transformació Digital dels SGS/SGM (Sistema de Gestió de Seguretat i Sistema de Gestió de Manteniment), amb base en les dades existents proporcionades pels Sistemes d’Informació actuals i altres que s’incorporaran, homogeneïtzant les estructures per a la gestió de riscos del Grup Renfe i generant l’arquitectura necessària per a complir amb les exigències requerides amb el mínim impacte.

La incorporació d’aquest Data Lake facilitarà l’automatització de l’adquisició i integració de totes les dades de les diferents societats, fent possible la seva transformació i anàlisi. Així mateix, farà possible la presentació de la informació en un quadre de comandament analític, així com en informes configurables, per a l’anàlisi i gestió dels riscos. Aquest sistema, sustentat per Microsoft Power BI i el servei d’anàlisi de dades de Microsoft, facilita el compliment de les mesures en matèria de gestió de riscos i els seus processos, procediments i normativa. En la seva operació, a més, aniran incorporats principis bàsics del Govern i Seguretat de la Dada.

Segons Alfonso Taboadela Álvarez, gerent d’Àrea de Gestió de la Demanda i Projectes en Renfe, “aquest projecte suposa un gran avanç en el procés de transformació digital dels Sistemes de Gestió de Seguretat i Manteniment del Grup Renfe, ja que centralitzarà tota la informació de seguretat de les empreses del Grup, evitant així el desenvolupament de sistemes en cadascuna d’elles, i habilitarà l’arquitectura necessària per a complir amb la normativa europea entorn de seguretat ferroviària”.

En paraules d’Iván Bocanegra, director d’Empreses Públiques de Minsait, “aquesta iniciativa optimitzarà el control de riscos suportat per elements tecnològics d’última generació i aplicant les millors pràctiques en data analytics i data insights, així com en Qualitat i Govern de la dada”.

La complexitat d’aquesta iniciativa, que s’està desenvolupant amb els màxims principis de seguretat i sota criteris d’eficiència, rendibilitat i innovació, radica en el gran volum d’aplicacions sobre les quals efectuar la ingesta de dades, així com en la necessitat d’homogeneïtzar i integrar processos i metodologies. Influeix, igualment, la complexitat derivada de l’afectació sobre diferents entorns tecnològics i àmbits funcionals de negoci, així com l’extens nombre de parts interessades amb les quals abordar la proposta.





Per Tecnonews