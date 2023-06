SOS urgent de les abelles i altres pol·linitzadors

Els plaguicides destinats a la fruita i verdura estan acabant amb les abelles (Greenpeace)

A Europa, una de cada deu espècies d’abelles, està en perill d’extinció. Per desgràcia, les seves amenaces són cada cop més nombroses. Els plaguicides, la pèrdua d’hàbitats, la proliferació de monocultius, les plagues i malalties i, cada cop més, el canvi climàtic estan provocant un declivi sense precedents de la població d’abelles i altres pol·linitzadors a tot el món.

En aquesta època de l’any en què els dies són cada cop més llargs i les temperatures més suaus, convida a gaudir d’estones lliures en contacte amb la natura, de l’olor i la bellesa de les flors i plantes, i de les riques fruites i verdures de temporada. I si podem fer-ho és en gran part gràcies a les abelles i altres pol·linitzadors.

Per a entendre bé la importància de les abelles, un terç dels aliments depenen directament de la pol·linització d’aquests insectes. Només a Europa, més de 4.000 tipus de fruites i verdures que es porten cada dia a taula depenen de les abelles. El 84% dels cultius a la UE depenen en major o menor mesura d’aquests meravellosos insectes. El valor d’aquest servei, que ofereixen gratuïtament els pol·linitzadors a tot el món, s’estima en uns 265.000 milions d’euros l’any. A Espanya, segons un estudi pioner de Greenpeace, 2.400 milions d’euros l’any.

Totes aquestes amenaces, especialment els plaguicides, representen un gran risc per a la supervivència de les abelles. Des que Greenpeace va impulsar, fa 10 anys, la seva campanya #SOSabejas, s’ha viscut situacions dramàtiques de mortaldats massives d’abelles a causa de l’ús de plaguicides. Espanya és el país de la UE que més els utilitza. El seu ús s’ha mantingut més o menys similar aquests últims anys i sabent del seu perill, la UE va acordar reduir-ne un 50% per al 2030, però els lobbies de la indústria estan impedint que això es concreti. Aquesta era una de les seves demandes històriques.

L’organització remarca que s’ha de protegir les abelles i tots els pol·linitzadors ja que en depèn la riquesa de la biodiversitat, la salut dels éssers vius i la de tot el planeta.

Des de Greenpeace es pressiona els governs, els productors i el sector agrícola perquè eliminin els plaguicides més perillosos per a les abelles i es redueixi l’ús general d’aquests verins. Des que ha activat la campanya, ja s’han prohibit diversos plaguicides que s’han demostrat perillosos per a les abelles i altres pol·linitzadors, guanyant així la batalla a grans corporacions com Syngenta, Bayer o BASF. Però encara queda molt per fer, indiquen des de Greenpeace.

L’ONG continua treballant per a frenar l’emergència climàtica i la pèrdua de biodiversitat. I, també, per a garantir la supervivència de les abelles i la dels humans. “És fonamental transformar el model destructiu d’agricultura industrial i avançar urgentment cap a l’agricultura ecològica”.

Davant d’aquesta emergència, Greenpeace fa una crida generalitzada i demana de col·laborar en la seva lluita a favor de les abelles i altres pol·linitzadors.





Informació de Greenpeace Espanya