Minairons, escrofus i música d’Ivan Caro per a celebrar el Tió de la Freita de la Seu

Cartell anunciant el Tió de la Freita a la Seu (Aj. la Seu)

La Seu d’Urgell ho té tot a punt per a celebrar, com cada vigília de Nadal, l’esperada tradició inclosa en la programació del Món Màgic de les Muntanyes, el Tió de la Freita. Tindrà lloc aquest proper dimarts, 24 de desembre, de cinc de la tarda a dos quarts de vuit del vespre, des del Parc del Cadí. La regidora d’Infància de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, afirma que el Tió de la Freita és una de les activitats estrella del Món Màgic de les Muntanyes.

“L’especial d’aquesta activitat és precisament l’imaginari. Una idea original, en la que la història dels Minairons cobra vida i permet a nens i nenes formar-ne part activa de la mateixa. Convidem a participar de l’activitat als i les que ja coneixen la història i tots els personatges i, encoratgem a viure l’experiència a qui encara no ho hagi fet”, assenyala Moreno.

En aquesta activitat nadalenca, adreçada a nenes i nens fins a 12 anys, es comptarà amb l’animació de minairons i escrofus, tot acompanyat per la música en directe d’Ivan Caro.

A més, les famílies podran fer-se fotos davant del photocall que hi haurà instal·lat, juntament amb els minairons, i per a berenar podran degustar una xocolatada per gentilesa de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell i la Cooperativa Cadí.

Es recorda que per a picar el tió cal que tothom porti de casa el bastó amb un picarol lligat a la punta per a poder fer-lo sonar pels carrers de la Seu.