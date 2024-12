Un projecte de la UdL analitzarà la situació dels micropobles

Estamariu, a l’Alt Urgell (RàdioSeu)

El Grup de Recerca Anàlisi Social i Educativa (Gr-ASE) de la Universitat de Lleida (UdL) acaba de posar en marxa un projecte de recerca que té com a objectiu analitzar la situació dels micropobles de Catalunya des del punt de vista de la gestió administrativa, la situació socioeconòmica municipal i els serveis que ofereixen a la ciutadania. La iniciativa, que compta amb 11.000 euros de finançament de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), coincideix en el temps amb l’avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals que s’està tramitant al Parlament català.

L’equip, liderat pel catedràtic de la UdL, Jordi Garreta, compta amb personal de la Diputació de Lleida i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA). La primera fase de l’estudi, titulat “Els micropobles de Catalunya: situació i reptes de futur”, consistirà en una enquesta als alcaldes i alcaldesses de les 337 poblacions amb menys de 500 habitants que hi ha a Catalunya per a aprofundir en el funcionament de l’administració municipal i conèixer la seua valoració tant de les infraestructures (transport, aigua o llum, entre d’altres) com dels serveis a les persones (socials, sanitaris, educatius, bancaris i de seguretat). Aquest serà el pas previ al plantejament de propostes de millora en l’àmbit local i de coordinació i cooperació supramunicipal.

Els micropobles representen prop un 35% dels municipis, però escassament l’1% de la població. “Aquest fet i, possiblement, també la seua distribució per tot el territori ha comportat que no tinguin massa rellevància des del punt de vista de la investigació social”, ha explicat Garreta. “El nostre projecte vol identificar les càrregues d’aquestes poblacions rurals que han manifestat reiteradament limitacions administratives i mancances quant a infraestructures, equipaments i serveis”, ha destacat.