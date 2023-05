Encamp aprova el Pla d’Igualtat 2023-2026

El Cafè del Poble d’Encamp (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ha aprovat el Pla d’Igualtat 2023-2026 amb l’objectiu d’aplicar tot un conjunt de mesures per a continuar treballant per la igualtat efectiva entre homes i dones. D’acord amb la llei aprovada al març de l’any passat per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació per raó de sexe en l’ocupació pública, els comuns han de dotar-se d’aquesta eina abans de l’abril del 2024, i en paraules de la cònsol major, Laura Mas “celebro que ens haguem dotat d’un pla d’igualtat el més aviat possible” i ha agraït “la participació de més del 60% de la plantilla en el procés de recollida d’informació” elaborat l’any passat a través d’una enquesta en línia.

La cònsol major ha explicat que de la diagnosi realitzada en deriva que, a nivell retributiu, no hi ha diferències per motiu de sexe i no és inferior al 25%, i per tant, “es considera que no hi ha bretxa salarial”. Pel que fa a la paritat, un 55% de la plantilla són dones, i un 45 % homes, i per tant, es considera que no hi ha infrarepresentació femenina i en termes generals hi ha paritat. A tall d’exemple, l’equip directiu, és paritari 50%-50%. Tot i això, alguns llocs de treball, com per exemples, les escoles bressol o el cos d’agents de circulació, les plantilles sí que tenen una infrarepresentació masculina o femenina.

El pla preveu sis primeres accions com: la sensibilització i formació vers la igualtat, la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe, l’aplicació de la perspectiva de gènere en la gestió de les persones, disposar d’eines per a desenvolupar una comunicació inclusiva, l’ús i gestió del temps i la conciliació i la gestió de la diversitat.

El comú començarà a principis de juny diferents accions per a treballar conjuntament amb tots els treballadors comunals les mesures proposades. El referent designat en matèria d’igualtat serà la directora de recursos humans, i properament es crearà la comissió d’igualtat. Una altra de les mesures més immediates serà l’aprovació d’un protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

La cònsol major ha agraït l’impuls de l’equip directiu que en el seu dia va prendre el compromís de “treballar de forma activa per la igualtat i comprometre’s a incloure la perspectiva de gènere en les polítiques públiques impulsades en l’àmbit comunal” i per tant, “seguim amb la voluntat de crear les condicions necessàries per tal que la igualtat i la llibertat dels individus siguin reals i efectives”. La cònsol major, Laura Mas, ha recordat que recentment van mantenir una trobada amb la Secretària General de l’Institut Andorrà de les Dones la qual va reconèixer la tasca feta per part del comú d’Encamp en aquesta matèria.





Nou espai per a la gent gran

El comú d’Encamp crearà un nou espai per a la gent gran a Encamp i, és per això, que ha tret a concurs la redacció del projecte, publicat ahir mateix al BOPA. Després d’un procés de participació ciutadana, impulsat pel Departament de Socials amb la gent gran de la parròquia i amb els usuaris de l’espai i d’estudiar diverses possibilitats, s’ha optat per remodelar l’actual Cafè del Poble situat a la plaça dels Arínsols.

L’opinió majoritària (un 75%) de les persones que van respondre a l’enquesta que es va fer arribar a totes les cases, va ser “mantenir l’actual espai, ampliant-lo i millorant-lo per tal de poder concentrar les activitats en una sola ubicació”. Actualment una part de les activitats adreçades a gent gran es realitzen a la Valireta.

El nou equipament haurà de comptar amb un gran espai obert amb caràcter polivalent, un espai destinat a cafeteria, tres aules per activitats d’uns 40 m2 cadascuna, dos despatxos i una sala de reunions.

La cònsol major ha explicat que “la idea principal és concentrar en un espai ampli, remodelat i acollidor tots els serveis per a la gent gran que ofereix actualment el comú d’Encamp, principalment activitats de lleure, el menjador social, sessions informatives, assessorament…“.

El comú, ha previst en el plec, poder valorar dues opcions d’aquesta remodelació de l’edifici actual, per un costat, l’ampliació de l’edifici existent mitjançant la creació d’una nova planta a la part superior, o bé, l’ampliació de l’edifici existent mitjançant la creació d’una nova edificació a la parcel·la adjacent per a concentrar tots els espais en una única planta.

La cònsol major ha afegit que “volem comptar amb les aportacions de tot el col·lectiu de gent gran per a acabar de definir tots els detalls d’aquest nou equipament perquè se’l puguin fer seu des del primer dia”, fent referència a que es realitzarà un procés d’exposició pública i participació ciutadana.