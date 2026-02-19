Millora la satisfacció amb l’atenció primària del Pirineu, que es manté com la més ben valorada de Catalunya

L’atenció primària de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran ha millorat el grau de satisfacció de la ciutadania amb l’atenció rebuda, passant d’un 8,06 l’any 2024 a un 8,27 el 2025, segons es desprèn de l’últim Pla d’enquestes de percepció, experiència i satisfacció d’usuaris (PLAENSA). Aquestes xifres la situen, una edició més, com l’atenció primària millor valorada de tot Catalunya, on la mitjana és del 7,84. D’altra banda, un 93,2% dels usuaris preguntats al Pirineu assegura que tornaria a acudir al seu centre de salut, valor també superior al de l’any anterior, que va ser del 90,4%, i molt per sobre del català, 87,2%.
L’enquesta interpel·la la ciutadania en diferents aspectes relacionats amb l’experiència al centre de salut on ha sigut atesa, com ara el tracte del personal, els canals per a rebre atenció, el soroll, la neteja o si les explicacions s’entenen. Els aspectes més ben valorats als CAP de la regió sanitària i que se situen per sobre del 95%, són el tracte personal d’infermeria (98,4%); la infermeria escolta i es fa càrrec del problema de salut (97,1%); el tracte del personal de medicina (96,3%); la informació coherent (96,1%); el fet de sentir-se en bones mans amb la infermeria (95,9%) i la informació necessària per part del metge o metgessa (95,1%). En conjunt, 15 dels 20 indicadors se situen en nivells d’excel·lència amb una puntuació superior al 90%, un més que l’any 2024.
L’indicador que més creix amb diferència respecte del 2024 és la puntualitat per a entrar a la consulta, que passa del 73,3% al 79,7%. Segueixen l’atenció rebuda fora de l’horari habitual, de 83,8% a 89,1%; el metge o metgessa té la informació sobre el procés del pacient, de 90% a 93,6%, i el referent a si l’atenció rebuda al CAP ha ajudat a mantenir o controlar l’estat de salut, de 88,9% a 92,2%. Tots els àmbits de l’enquesta superen la mitjana global de Catalunya.
El PLAENSA
Pla d’enquestes de percepció, experiència i satisfacció d’usuaris (PLAENSA) és un projecte que va començar l’any 2001 per a avaluar la qualitat del servei i el grau de satisfacció de les persones usuàries amb els diferents serveis sanitaris públics. L’objectiu és obtenir una informació que resulta molt valuosa per dissenyar i implementar estratègies de millora de la qualitat en la provisió d’aquests serveis.
La satisfacció és un sentiment subjectiu de la persona receptora del servei, que té un gran valor per a la gestió. Quantificar-la permet avaluar l’acceptabilitat dels esforços de planificació i provisió de serveis i complementar els aspectes d’eficiència i efectivitat.