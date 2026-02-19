Millora la satisfacció amb l’atenció primària del Pirineu, que es manté com la més ben valorada de Catalunya

El CAP Pobla de Segur és un dels centres valorats (Govern.cat)
L’atenció primària de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran ha millorat el grau de satisfacció de la ciutadania amb l’atenció rebuda, passant d’un 8,06 l’any 2024 a un 8,27 el 2025, segons es desprèn de l’últim Pla d’enquestes de percepció, experiència i satisfacció d’usuaris (PLAENSA). Aquestes xifres la situen, una edició més, com l’atenció primària millor valorada de tot Catalunya, on la mitjana és del 7,84. D’altra banda, un 93,2% dels usuaris preguntats al Pirineu assegura que tornaria a acudir al seu centre de salut, valor també superior al de l’any anterior, que va ser del 90,4%, i molt per sobre del català, 87,2%.

L’enquesta interpel·la la ciutadania en diferents aspectes relacionats amb l’experiència al centre de salut on ha sigut atesa, com ara el tracte del personal, els canals per a rebre atenció, el soroll, la neteja o si les explicacions s’entenen. Els aspectes més ben valorats als CAP de la regió sanitària i que se situen per sobre del 95%, són el tracte personal d’infermeria (98,4%); la infermeria escolta i es fa càrrec del problema de salut (97,1%); el tracte del personal de medicina (96,3%); la informació coherent (96,1%); el fet de sentir-se en bones mans amb la infermeria (95,9%) i la informació necessària per part del metge o metgessa (95,1%). En conjunt, 15 dels 20 indicadors se situen en nivells d’excel·lència amb una puntuació superior al 90%, un més que l’any 2024.

L’indicador que més creix amb diferència respecte del 2024 és la puntualitat per a entrar a la consulta, que passa del 73,3% al 79,7%. Segueixen l’atenció rebuda fora de l’horari habitual, de 83,8% a 89,1%; el metge o metgessa té la informació sobre el procés del pacient, de 90% a 93,6%, i el referent a si l’atenció rebuda al CAP ha ajudat a mantenir o controlar l’estat de salut, de 88,9% a 92,2%. Tots els àmbits de l’enquesta superen la mitjana global de Catalunya.



El PLAENSA

Pla d’enquestes de percepció, experiència i satisfacció d’usuaris (PLAENSA) és un projecte que va començar l’any 2001 per a avaluar la qualitat del servei i el grau de satisfacció de les persones usuàries amb els diferents serveis sanitaris públics. L’objectiu és obtenir una informació que resulta molt valuosa per dissenyar i implementar estratègies de millora de la qualitat en la provisió d’aquests serveis.

La satisfacció és un sentiment subjectiu de la persona receptora del servei, que té un gran valor per a la gestió. Quantificar-la permet avaluar l’acceptabilitat dels esforços de planificació i provisió de serveis i complementar els aspectes d’eficiència i efectivitat.

