Pal Arinsal celebrarà el Dia Internacional de la Dona amb la 9a edició de l’Skimo Femení

L’estació de Pal Arinsal acollirà el diumenge, 8 de març una nova edició de l’Skimo Femení, una cursa popular d’esquí de muntanya i raquetes de neu que ja s’ha fet un lloc al calendari de l’estació i arriba aquest any a la seva 9a edició. La cita s’ha presentat aquest dijous en un acte en què han participat la consellera d’Educació, Joventut i Esports de la Massana, Bet Rosell; el secretari d’estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes; la presidenta d’AUTEA, Maite Benítez; el director general de SETAP365, David Hidalgo; i les organitzadores de la prova, Maria Rosa Vergés i Gresmi Roca.
La celebració de la cursa coincideix amb el Dia Internacional de la Dona que es commemora el mateix dia 8, una efemèride que no és casual, ja que l’esdeveniment té com a principal objectiu potenciar la pràctica dels esports de neu en el públic femení, així com fer-ho en un ambient lúdic i participatiu.
“L’Skimo Femení combina la part festiva amb la pràctica de l’esport, i això ens permet celebrar el 8 de març compartint una experiència totes juntes. A més, aquesta novena edició cau de ple en diumenge 8 de març, i això encara farà que el dia sigui més especial”, ha destacat Bet Rossell. En el mateix sentit, David Hidalgo ha mostrat la satisfacció de poder acollir cites d’aquest estil. “Per part de l’estació, tot el que sigui contribuir a la celebració d’activitats esportives és positiu i a més forma part del nostre ADN”, ha explicat el director general del domini. Per la seva part, Alain Cabanes ha assenyalat que la prova s’emmarca en la campanya del Govern d’Andorra ‘Mou-te per la teva salut’. “Totes les proves consolidades al país, que aquesta ho està, que tinguin un caràcter social i esportiu encaixen plenament en el marc d’aquesta campanya, que comparteix valors socials de l’esport”, ha indicat Cabanes.
Novetats de l’Skimo Femení 2026
La prova forma part del calendari de la Copa d’Andorra d’esquí de muntanya i és, per tant, puntuable per a aquest circuit. Aquest fet que atrau a esquiadores més expertes, tot i que la cursa és de caràcter popular i oberta a tot tipus de públic i edats. Des de ja fa uns anys els homes també són convidats a participar i involucrar-se en la causa i poden fer-ho formant equips (parella mixta, parella família o equips de fins a 8 integrants). Com ja es va fer l’any passat, els seus temps també seran registrats i tinguts en compte per als resultats finals d’aquesta cursa. En aquest sentit, s’ha introduït com a novetat que els membres dels equips hauran d’arribar junts i no podrà haver-hi més de 30 segons de distància entre el primer i l’últim membre, una particularitat que els anima a mantenir-se units durant la cursa.
Més enllà de l’aspecte lúdic i reivindicatiu, la cursa té també un fort vessant solidari i una gran part dels fons recaptats es destinen a AUTEA, l’Associació del trastorn de l’espectre de l’autisme d’Andorra, que celebra aquest any el seu vintè aniversari. Aquesta entitat sense ànim de lucre treballa per a la sensibilització i millora del coneixement sobre aquest trastorn, així com per a la inclusió social, educativa i laboral de les persones amb TEA del Principat. L’Skimo Femení ha col·laborat amb aquesta causa des de la primera edició, recaptant en les vuit edicions celebrades fins al moment més de 26.000 euros en favor d’aquesta associació. “Per a Autea, l’Skimo Femení és molt important, no és només una cursa, és un gest de suport cap a les persones amb autisme i a les seves famílies”, ha assenyalat Maite Benítez.
Diverses formes de participar
L’Skimo Femení consta de dues proves de les modalitats tradicionals, la d’esquí de muntanya i la de raquetes de neu, i cadascuna comptarà amb el seu propi recorregut. La primera sortirà del Pla de la Caubella, al sector de Pal, per arribar fins al Pic del Cubil en un circuit de 4 quilòmetres i 432 m de desnivell, mentre que la prova de raquetes proposa un traçat amb sortida i arribada al Pla de la Caubella, 3,4 km de distància i quasi 180 m de desnivell.
La modalitat de cursa popular proposa diverses formes de participació, en què es pot escollir participar de forma individual, en parella (femenina, mixta, família) o per equips, per a animar tothom a inscriure’s i passar-ho bé.
Qui no es vegi en cor de posar-se els esquís o les raquetes pot acompanyar igualment a la festa gràcies a una altra novetat, la inscripció per a l’Skimo Village. Aquesta nova modalitat d’inscripció, amb un cost de 15 euros, donarà dret a un refrigeri i accés al Rústic, des d’on es podrà veure la sortida de les curses, a la vegada que s’estarà col·laborant també amb la causa solidària.
Com és habitual, la jornada anirà acompanyada de diverses activitats a l’interior per a animar l’ambient, tant dels participants com dels acompanyants, així com d’un gran dinar de germanor obert també a tothom. Finalment, l’Après-skimo party tancarà la trobada per a acabar amb alegria i moltes ganes de tornar-hi l’any que ve. “La part esportiva és molt important, però la part lúdica és una de les coses que ens diferencia com a esdeveniment. Aquest any incorporem alguna animació més que desvetllarem el dia de la cursa”, ha explicat Gresmi Roca.
Inscripcions
Gresmi Roca i Maria Rosa Vergés han explicat que confien a mantenir les xifres de participació de l’any passat, en què es van superar els 300 inscrits, però s’han posat com a objectiu arribar als 400 corredors, una xifra que creuen es pot assolir si la meteorologia acompanya. “Aquest any ens agradaria que la participació masculina s’incrementés, per la qual cosa fem una crida a tots els acompanyants perquè s’inscriguin amb la seva parella, filla, amiga, grups d’amigues i amics…”, ha exposat Maria Rosa Vergés.
En aquest sentit, les inscripcions es mantenen obertes i es poden fer online fins al dia 6 de març, a les 23:59 hores, a la web www.topcrono.net. La recollida del dorsal es podrà fer al centre comercial illa Carlemany del 3 al 6 de març de les 14 h a les 20.30 h.