Millora la pell del teu coll i escot. Pren nota d’aquests senzills consells!

A partir dels 45 anys és freqüent observar una gran diferència entre l’edat aparent que reflecteix el rostre i l’aspecte menys jove de la pell del coll i escot. El problema s’ha fet més evident a l’estiu quan la roba més lleugera mostra el seu veritable estat. T’expliquem el que pots fer per a millorar la pell del teu coll i escot. T’apuntes?

A la gran fragilitat que caracteritza aquestes dues zones amb menys presència de glàndules sebàcies, teixit adipós i conjuntiu cal afegir l’absència de cures que solem dedicar-lis. Gairebé sempre és el mateix: mimem el nostre rostre i ens preocupem per la fermesa dels nostres pits, però establim una frontera entre el mentó i el pit i oblidem la zona del mig.

Mirall del pas del temps

Encara que són inseparables, totes dues zones sofreixen problemes propis i diferents. En el coll per exemple apareixen les línies horitzontals i profundes que coneixem com “arrugues de collar”. També es pot produir una pèrdua de fermesa dels teixits. A més, el doble mentó o papada troben el lloc idoni per a instal·lar-se en el naixement del coll amb la conseqüent pèrdua de definició de l’oval facial.

En l’escot també apareixen arrugues encara que de diferent forma, solen ser petits plecs a conseqüència d’una menor fermesa de la pell. D’altra banda, el baix nivell de melanina present en aquesta zona propícia l’aparició de taques perquè la seva capacitat defensiva enfront de les radiacions ultraviolades és menor.

Cures bàsiques per a millorar la pell del teu coll i escot

Aquestes són les cures amb les quals pots cuidar diàriament la pell del coll i l’escot.

– Higiene. Per al desmaquillat de la zona tria productes delicats que no ressequin la pell. Realitza aquest gest matí i nit per a mantenir la pell neta i deixar així que s’oxigeni millor. Una vegada a la setmana o cada quinze dies exfolia la zona amb un píling suau que alliberi la pell de les cèl·lules mortes i li retorni lluminositat.

– Tractament. Tria la cosmètica específica en funció del problema que vulguis tractar: sequedat, arrugues, taques o flaccidesa. Aplicada amb constància aconseguiràs recuperar l’aspecte llis i ters de la pell, ja que estimula la renovació cel·lular i combat la degeneració que les fibres del teixit conjuntiu sofreixen pel pas del temps. També aconseguiràs unificar el to de la pell en cas que es vegi afectada per l’aparició de taques.

– Protecció solar com a mesura de precaució. És imprescindible protegir la pell amb productes solars tot l’any, especialment a l’estiu.

Altres consells

Per a evitar la flaccidesa dels teixits fuig dels banys calents prolongats, substitueix-los per dutxes amb aigua tèbia o alternes.

Mantenir el cap alçat i també el pit –amb l’ajuda d’un sostenidor adequat– contribueixen a una major fermesa i a frenar l’avanç de les arrugues.

Els esports més adequats per a totes dues zones són la gimnàstica i la natació, especialment exercicis específics d’aquagym.

Amb gimnàstica facial pots tonificar el múscul del coll, i els pectorals amb exercicis senzills però freqüents. Un molt efectiu és el següent: contreu els músculs del coll forçant una ganyota amb la boca (la comissura dels llavis cap avall fins a aconseguir tibar i pujar els músculs del coll). Realitza-ho tan sovint com vulguis, un mínim de 10 vegades en cada ocasió, tibant 5 segons i relaxant 8.

Un senzill exercici pot ajudar-te a tonificar els músculs del coll i eliminar la «papada»:

1- Asseguda amb l’esquena recta i el cap alt, inclina lleugerament el mentó cap avall.

2- Col·loca els punys tancats sota el mentó i exerceix pressió cap amunt.

3- Mantingues la posició 3 o 4 segons i relaxa de manera progressiva.

4- Mentre realitzes l’exercici, cos i cara han de romandre immòbils.

Repeteix-ho 10 vegades cada dia

Per bellezactiva.com