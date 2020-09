Joan Vinyes i Jaume Font sumaran esforços en el Circuit de Jerez

El CER 2020 arriba al seu equador en el Circuit de Jerez – Angel Nieto. Per a l’ocasió el Porsche GT3 (105) comptarà amb Joan Vinyes i Jaume Font, és a dir els seus pilots habituals, durant el cap de setmana (dies 18, 19 i 20), en terres andaluses, al volant de la mecànica preparada pels tècnics de Baporo Motorsport.

La pista del traçat de Jerez, que té un total de 4,428 km, amb 13 revolts (8 de dretes i 5 d’esquerres), va ser inaugurat el desembre de 1985, Va ser escenari de competicions al més alt nivell tant de cotxes (F1), el seu primer vencedor (1986) va ser Ayrton Senna, com de motos. La pista andalusa, una de les més longeves en territori espanyol, està entre les preferides del tàndem esmentat. Vinyes comentava: “Em fa molta il·lusió tornar a competir en el traçat de Jerez després de tants anys sense fer-ho. He competit en diverses ocasions a Jerez, a més al volant de mecàniques molt diferents. No ho he fet mai pilotant un Porsche. És a dir, a més de refrescar la memòria haurem d’adaptar-nos a les peculiaritats del nou vehicle”.

Sessió d’entrenaments lliures extra, per a començar

Els organitzadors del CER 2020, V-line Organització, conscients de la dificultat de la pista de Jerez i de l’extens període de temps (sis anys), que el seu certamen no ha visitat les instal·lacions andaluses, ha previst un test lliure (no obligatori) el divendres (dia 18), entre les 14.00 i les 18.00 hores.

El meeting, pròpiament dit, s’iniciarà el dissabte (dia 19) a les 9.50 hores, amb les mànegues de sempre, de 50’ cadascuna, d’entrenaments lliures. El mateix dia, a partir de les 15.05 hores es disputaran les sèries (de 20’ per a cada pilot) d’entrenaments oficials.

La primera jornada del meeting andalús del CER 2020, s’acabarà amb la disputa de la primera carrera, programada a la seva distància habitual, és a dir 48’ + 1 volta.

A les 10.35 hores del diumenge (dia 20), es formarà la graella de sortida de la segona carrera, també a programada a 48’ + 1 volta. Amb aquesta carrera els equips de les categories GT – TCR donaran per acabada la seva participació en les instal·lacions d’un traçat molt competitiu.

D’aquesta manera, el Circuit de Jerez – Angel Nieto tornarà al calendari del Campionat d’Espanya de Resistència, després de sis anys d’absència. Un retorn esperat per molts però que, desgraciadament, els afeccionats no podran seguir en directe. El moment sanitari actual, encara desaconsella la presència d’afeccionats en els esdeveniments esportius.