Com decorar els dormitoris infantils compartits

Per manca d’espai en els habitatges actuals ens veiem en la necessitat que els nostres fills comparteixin dormitori. I encara que no per això han de deixar de ser espais funcionals, pràctics i divertits, és cert que poden sorgir frecs. La clau per a evitar conflictes és que la decoració els agradi i si a més inclou idees per a aprofitar al màxim l’espai i mantenir l’ordre haurem triomfat.

És necessari que abans de comprar el mobiliari tinguis en compte factors com l’espai, les edats dels teus fills, els seus gustos i necessitats. D’aquesta manera crearàs una decoració especial i personalitzada per a ells.

Una solució en els dormitoris compartits és utilitzar el mateix mobiliari però en diferents colors o tenir el mateix llit però amb diferent roba. Altres detalls serien utilitzar contenidors en diferents tonalitats per a les joguines.

El repte consistiria en crear dos espais diferents però amb una decoració harmoniosa i equilibrada, on es respecti la individualitat de cada nen. Un excel·lent recurs és dividir l’habitació en dues zones. Es pot aconseguir amb els tèxtils i la pintura.

Quan vulguin tenir privacitat pots col·locar unes cortines per a separar l’espai. Una altra forma recurrent és enfrontar els capçals. És una manera que tinguin una mica d’intimitat però alhora siguin a prop. Les lliteres o llits de doble altura també són perfectes per a optimitzar l’espai.

Optar per colors clars i neutres sempre és una aposta segura per a dotar a l’estada de lluminositat i alegria. Per a una família nombrosa col·loca els llits en “L” i una llitera volada, i si hi ha espai extra d’emmagatzematge, millor.

Si decorar una habitació per a dos nens és tot un desafiament quan són tres o més fa falta enginy i una mica d’imaginació per a aconseguir-ho. Quan es tracta de decorar un dormitori on dormen dos germans del mateix sexe no és complicat. El problema sorgeix amb els de diferent sexe. Hi ha diverses alternatives. Una de les més senzilles és crear dos ambients totalment diferents. De nou, juga amb les tonalitats dels tèxtils.

Per Decoracion2.com