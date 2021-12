Mig milió d’euros adjudicats en ajuts per al foment de pràctiques ramaderes de muntanya

S’ha aprovat l’adjudicació dels ajuts per al foment de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya corresponents al període comprès entre l’1 de juny del 2021 i el 30 de novembre del 2021 per un import de 559.249,38 euros. Els ajuts s’han repartit entre un total de 88 explotacions ramaderes d’arreu del país.

La voluntat del Govern és donar continuïtat i suport a la producció i carn del país. La subvenció té com a base el Reglament d’ajut al foment de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya. Les subvencions s’atorguen als titulars d’explotacions ramaderes d’animals de renda -és a dir bovins, equins, ovins i caprins- en concepte de l’ajut que es paga per cada cap de bestiar i per cada dia d’estada al país.

D’aquesta manera, es valoren els animals de renda que s’alimenten de les pastures del territori andorrà, contribuint a mantenir el paisatge i la biodiversitat, tot minimitzant els riscos naturals com ara incendis o allaus. La xifra total d’ajuts és similar a la dels darrers anys, ja que el nombre de caps de bestiar total, així com d’explotacions ramaderes, també s’ha mantingut estable.