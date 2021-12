Els banders constaten l’atac d’un gos a un cabirol

El que podia semblar un possible llop depredant un cabirol en territori andorrà, ha sigut constatat per @bandersandorra com un gos de raça Husky Siberià.

El Cos de Banders han constatat l’atac d’un gos a un cabirol. En un primer moment semblava que podia ser un llop depredant un cabirol en territori andorrà, però els banders han pogut constatar que es tracta d’un gos de raça Husky Siberià.

En un post a les seves xarxes socials han aprofitat per demanar que es lliguin i es controlin els gossos, especialment en època hivernal, i que es respecti la fauna salvatge. En aquest sentit, recorden que fets com aquest pot comportar una sanció de 300 euros, i l’animal pot passar a ser considerat com a gos perillós, obligant al propietari a portar el gos lligat, amb morrió i amb una assegurança per gos perillós, i fer les formacions per ser posseïdor d’un gos perillós.