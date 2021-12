El BC Andorra es complica la vida contra el Casademont Saragossa (83-92)

Després de les males sensacions de Lugo, el BC Andorra s’agafava al factor de la Bombonera per retrobar-se amb la victòria a la Lliga Endesa. De local, en el que portem de curs, els d’Ibon Navarro només havien fallat dues vegades contra el Madrid (58-86) i el València Basket (75-76). La d’aquest dissabte, però, és la tercera ensopegada del conjunt andorrà a casa posant fi a set victòries consecutives a la Bombonera entre Europa i ACB.

Sense ritme en atac, patint en defensa i en el rebot, el BC Andorra ha començat vivint de l’encert en el triple de McIntyre, Hannah i Crawford (4/9 en el primer quart). El dia del retorn de Moussa Diagne, els tricolor arribaven a tenir una màxima de set punts (23-16) però el Casademont Saragossa ha reaccionat amb els punts de Jordan Bone (23-22). A l’inici del segon quart els aragonesos es col·locaven per primera vegada per davant en el marcador després d’un 3-6 de sortida (26-28). L’equip d’Ibon Navarro, molt feble en defensa i espès en atac, vivia els moments més complicats de la primera meitat i el rival ho ha aprofitat per obrir forat gràcies a l’aparició d’Adam Waczynski amb dos triples consecutius. Un +11 (28-39) obligava a Ibon Navarro a aturar el partit. Els tricolor han reaccionat de la mà d’Oriol Paulí i Drew Crawford amb un 7-2 de parcial però els locals han marxat al descans per darrere en el marcador (35-42) i amb molts aspectes del joc per millorar.

En la segona meitat el BC Andorra ha sortit amb una altra cara. Més actiu en defensa, l’equip del Principat s’ha col·locat a tres punts de diferència (48-51) després d’un 13-9 de sortida però els de Jaume Ponsarnau, que arribaven al Principat amb quatre derrotes consecutives, tornaven a marxar en el marcador agafant una renda de deu punts al final del tercer quart (54-64). El Casademont Saragossa, trobant els punts d’Hlinason dins la pintura, ha arribat a tenir un màxim de 14 punts (56-70) a set minuts del final però el BC Andorra, jugant més amb el cor què amb el cap, no es donava per vençut. Els triples d’Amine Noua donaven certa esperança al conjunt tricolor (76-83) però el també encert de Mobley amb tirs impossibles ha deixat els tricolors sense opcions i amb una nova derrota què els complica la situació a la classificació (83-92).

El proper partit del BC Andorra serà el dimarts vinent a la pista del Boulogne Metropolitans 92 corresponent a la 8a jornada de l’Eurocup. Els tricolor tornaran a competir a la Lliga Endesa el dimarts 28/12 a la pista del Barça.