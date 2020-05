Metxes chunky i altres tendències de tall i color perquè estrenis look

Després de dos mesos sense poder anar al saló de perruqueria, ara totes volen demanar la seva cita. I és que hi ha moltes ganes acumulades de canviar de look i omplir les cabelleres d’una nova vitalitat.

Des de Treatwell destaquen les quatre tendències en tall i color més destacades per a celebrar la volta –gradual– als carrers.

Metxes chunky

Pot ser pensaves que no tornaries a veure-les, però res més lluny de la realitat! Les metxes gruixudes dels noranta estan arrasant en Instagram. Va ser la cantant Jennifer López la primera a sorprendre amb aquest look, i des de llavors les xarxes s’han omplert d’exemples, inclosa Kylie Jenner. També les grans marques estan incloent aquesta tendència en les seves propostes de temporada, com és el cas de Balmain Paris Hair Couture.

A diferència del que hem anat veient durant les últimes temporades, on el que es buscaven eren resultats molt subtils, les metxes chunky es caracteritzen pel seu gruix i el seu gran contrast amb el to de base. A més, aquestes metxes són molt rectes, precisament per a emfatitzar aquest contrast, i es reparteixen estratègicament per tot el cap. Com ja succeïa en els noranta, sol ser molt habitual tenyir els flocs davanters per a donar-los tot el protagonisme.

Serrell lleuger

Durant la quarantena, són moltes les famoses que han optat per fer-se serrell. Al cap i a la fi, és una de les formes més senzilles de canviar-se de look una mateixa quan no hi ha un professional a mà. És el cas, per exemple, de Rosalía, Bella Hadid i Camila Cabello.

Ara que ja han obert els salons de perruqueria, es continuarà gaudint d’aquesta tendència encara que amb millors resultats! Però quin tipus de serrell és el que més es portarà? Tot apunta en una mateixa adreça: serrell d’efecte cortina i textura molt lleugera. A més, per a les que s’avorreixen amb facilitat, és molt fàcil recollir-ho o amagar-ho trenant els flocs frontals.

Blunt Bob

Un tall estupend per a estrenar look, sanejar la cabellera i no passar calor a l’estiu. Consisteix en una cabellera recta, sense capes i amb el final despuntat, que arriba fins a la meitat del coll.

Aquest look té un munt d’avantatges: afavoreix a totes les faccions i tipus de cabell, necessita menys manteniment i es pot decorar amb passadors XL o monyets de l’estil 90, dos micro-tendències que segueixen en auge. A més de per la seva comoditat, el Blunt Bob destaca per la seva versatilitat, ja que depenent de l’ocasió, se li pot donar un toc més grunge i desenfadat o bé optar per una cosa més glamurosa i sofisticat. Es pot demanar alguna cosa més?

Colors fantasia

Algunes persones, com la cantant Dua Lipa, han trobat en els tints fantasia una manera de posar una mica de color i diversió al tancament. Així, els tons roses, taronges i blaus han tornat per la porta gran a les xarxes socials.

Amb els professionals del cabell en actiu, té més sentit que mai mantenir aquesta tendència. A més, existeixen opcions per a aquelles persones a les quals els ve de gust provar però sense arriscar massa, com pot ser el to rosa préssec o el malva pastís. Tots dos són molt subtils i afavoridors. Això sí, en aquests casos és important fer un bon manteniment perquè el color es mantingui en bon estat per més temps.

Per bellezactiva.com