La Ciutat Gegantera de Catalunya es festeja a les xarxes

Gegants i capgrossos no han pogut sortir aquest darrer cap de setmana a les places i carrers de Sant Boi de Llobregat per celebrar la Ciutat Gegantera’20 a causa del coronavirus. Però sí ho han fet a les xarxes socials. I és que l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya va animar tothom a publicar online fotografies i vídeos de les anteriors edicions –que ja sumen 32– de la festa per excel·lència del món geganter, amb l’objectiu de “compartir els bons moments” i demostrar que la popular no s’atura.

La Ciutat Gegantera de Catalunya és una de les grans cites festives del calendari geganter. Aquest cap de setmana, la 33a edició de havia de reunir prop de 60 colles i 500 figures d’arreu del territori a Sant Boi de Llobregat, que havia de prendre el relleu a Castellbisbal. La Covid va obligar a cancel·lar la trobada, però des de l’Agrupació no van voler renunciar a celebrar-la. I per això van proposar la iniciativa #CiutatGegantera2020aCasa, animant a compartir imatges i vídeos d’altres anys a les xarxes socials. La proposta, segons els organitzadors, “ha tingut força èxit, amb un centenar de publicacions a l’Instagram i moltes més al Facebook, tant de colles que han celebrat la seva ciutat gegantera com de colles convidades”.

La suspensió de l’esdeveniment ha obligat a reprogramar el calendari de Ciutats Geganteres. Així, la Colla Gegantera de Castellbisbal continuarà fent ballar en Treball i na Cultura, el Pau i l’Alegria fins al juny de 2021, data en la qual Tortosa esdevindrà 33a Ciutat Gegantera de Catalunya. El maig de 2022 el relleu passarà als Geganters i Grallers de Casablanca Sant Boi.

Iniciatives online

A més d’aquesta Ciutat Gegantera “a casa”, durant el confinament han sorgit des de l’àmbit dels geganters moltes propostes virtuals, des de concursos, activitats infantils, jocs virtuals o un punt de llibre per descarregar i pintar per Sant Jordi. Una sèrie d’iniciatives que l’Agrupació les entén com una “lluita per mantenir viva la cultura popular aquests dies de confinament, i recordar que en breu tornarem a ser-hi a places i carrers dels pobles i ciutats”.

Però l’entitat reconeix que “hi ha activitats geganteres més complicades de fer virtualment, com són les Trobades de colles, les mostres de balls, els oficis de Festa Major… i totes aquelles que impliquen una participació més activa dels geganters”.

Tot i així, els Amics dels Gegants de Montblanc preparen per aquest diumenge 17 de maig la 25a Trobada de Gegants, que serà la primera que se celebrarà confinada. Serà una trobada virtual amb la participació de 15 colles de gegants i bestiari d’arreu de Catalunya, País Valencià i Navarra, així com també amb l’acompanyament de diferents grups del Seguici popular de la capital de la Conca.

La tornada als carrers

Des de l’Agrupació consideren que la tornada als carrers trigarà: “Les colles de gegants, així com les de castellers, serem dels últims en entrar a la ‘nova normalitat’”, per la dificultat de complir amb la distància de seguretat en les seves activitats. I expliquen que “en aquests moments, restem a l’espera que, des del Departament d’Interior de la Generalitat, s’elabori un Pla d’actuació del PROCICAT, que ens ajudi a saber com actuar, no tan sols els geganters, sinó totes les manifestacions culturals del país: bastoners, castellers, dansaires…”. Per l’11 d’octubre, l’entitat espera haver recuperat una certa normalista i poder celebrar el 3r Concurs de Balls de Gegants a Moià

Ens de Comunicació