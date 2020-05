L’Alt Pirineu i Aran celebrarà el Dia Europeu dels Parcs amb activitats en línia

L’Alt Pirineu i Aran celebrarà el pròxim 24 de maig el Dia Europeu dels Parcs amb nombroses activitats en línia, que es duran a terme a través del Parc Natural (PN) de l’Alt Pirineu, el PN del Cadí Moixeró i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Pel que fa al PN de l’Alt Pirineu s’han preparat deu recorreguts virtuals, dos per cada una de les cinc valls principals de l’espai protegit. Al sector de la vall de Santa Magdalena es podrà seguir l’itinerari de Montaner des d’Ós de Civís fins al mirador de la Borda Cremada. Si es vol visitar la Vall Ferrera, es podrà triar entre arribar al Pla de Boet o endinsar-se al bosc de Virós, tot seguint l’itinerari de la Costa dels Meners. Per conèixer una mica més les Valls del Cardós es podrà passejar fins a les bordes de Llosau a Ginestarre o fer una excursió fins al Pla de Boavi. Per travessar un pont penjat el visitant haurà de fer l’itinerari del pont d’Arcalís al Santuari d’Arboló i, per gaudir d’unes bones vistes sobre la Mollera d’Escalarre, es podrà optar per l’itinerari de la Llobatera a la Guingueta d’Àneu.

Les imatges dels itineraris es van enregistrar l’any 2013. El projecte utilitza la tecnologia de Google Maps/Google Street View i els recorreguts es podran visualitzar des de qualsevol dispositiu.

Per la seva banda, el PN del Cadí-Moixeró proposa un concurs de fotografia fins al 24 de maig a través de les xarxes socials Facebook i Instagram. Les imatges han de mostrar o suggerir els beneficis que proporcionen els parcs naturals per a la nostra salut, sota el hashtag #ParcsForHealth. Les imatges guanyadores rebran un obsequi de l’espai natural que es podrà recollir al Centre del Parc, un cop finalitzi el confinament. També hi ha obert un concurs de dibuix a les escoles, adreçat a les nenes i nens dels centres educatius dels municipis del Parc Natural i de la seva zona d’influència. Els dibuixos rebuts es publicaran a les xarxes socials del Parc durant aquesta setmana.

A més, l’espai natural pirinenc oferirà diumenge 24 a les 12 del migdia, a través de l’Instagram Live, la xerrada “Geologia recreativa al Cadí-Moixeró”, a càrrec del geòleg Joan Casòliva i Armengou. El mateix diumenge a les 6 de la tarda, també a través d’Instagram Live, es podrà gaudir de l’audiovisual “Descoberta virtual del Parc Natural”.

Finalment, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ha programat un seguit d’activitats en línia. La primera de les sessions aproparà el llegat prehistòric d’Aigüestortes a la ciutadania i donarà a conèixer els resultats de les excavacions a jaciments com els de Ratera o el Portarró, on s’ha documentat la presència humana fa més de 10.000 i 5.000, respectivament. Es farà el dijous dia 21 a través d’Instagram. Jordi Serra, investigador de ratpenats i expert en coronavirus, abordarà aquestes qüestions el dia 24 i posteriorment es farà una sessió en línia d’observació astronòmica. .

A través d’Instagram i el canal de Youtube del Parc Nacional també s’han programat un seguit de tallers sobre micromamífers, papiroflèxia de papallones i de quaderns de camp per a l’observació de l’entorn.