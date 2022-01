Més suport a la creació artística amb les estades a les residències Faber i els Tallers d’art

El Departament de Promoció Cultural del Ministeri de Cultura i Esports ha presentat aquest dijous al matí diverses iniciatives per continuar motivant els projectes de creació artística al país i incentivar les sinergies entre els diversos actors implicats del sector. Així, s’ha presentat el calendari d’artistes internacionals que acollirà la residència Faber Andorra aquest 2022, s’ha obert la convocatòria especial per a creadors i investigadors d’Andorra que vulguin fer estada a la Faber d’Olot, i també s’ha reprès la reobertura als artistes del país perquè puguin utilitzar els Tallers d’art ubicats a la Massana.

Tal com ha explicat la directora de Promoció Cultural, Montserrat Planelles, durant la roda de premsa per presentar les diverses novetats, la voluntat és “donar el màxim d’eines possibles als artistes del país perquè puguin desenvolupar el seu talent”. La compareixença també ha comptat amb la participació de la responsable de Faber Andorra, Meritxell Blanco, i amb la responsable de creació de l’Institut Ramon Llull, Maria Lladó.

10 artistes internacionals a Faber Andorra

Durant el 2022 faran estada a la residència Faber Andorra, ubicada a la Massana, un total de 10 creadors de l’àmbit de la cultura. Blanco ha recordat que les instal·lacions permeten acollir creadors i professionals de diversos àmbits –des d’escriptors a científics, passant per traductors i musicòlegs– que volen aprofitar l’oportunitat i la infraestructura per desenvolupar el seu projecte.

Per tal de diversificar la procedència i l’àmbit de treball dels residents de Faber Andorra durant el 2022 es va fer una crida internacional al juny del 2021 a través de les pàgines web de Faberllull i Resartis. Es van rebre un centenar de candidatures, de les quals s’han seleccionat 8 candidats que vindran a fer estada a Andorra durant el 2022, juntament amb 2 candidats seleccionats anteriorment que no han pogut fer-la el 2021 per les limitacions de mobilitat a causa de la Covid-19. En total, 10 candidats faran estada a Faber Andorra durant el 2022, aproximadament un resident per mes.

Els residents seleccionats pel comitè han estat els següents:

– Febrer: Cornel-Peter Rodenbusch, investigador medievalista (Catalunya).

– Març: Anna Bosch, fotògrafa (Catalunya).

– Abril: Alice Borchi, professora d’indústries culturals (Regne Unit).

– Maig: Colby Smith, artista visual (Estats Units).

– Juny: Serge Bulat, músic (Estats Units).

– Juliol: Rolando Edison Vásquez, investigador (Perú).

– Agost: Magdalena Szkwarek, traductora (Polònia).

– Setembre: Angela Fitzerald, investigadora en educació (Austràlia).

– Octubre: George Belliveau, professor de teatre (Canadà).

– Novembre: Adrián Almazán, professor d’universitat (Espanya).

La residència es va crear el 2019 per assolir els objectius coincidents d’ambdues institucions. Per un costat, l’interès del Ministeri d’afavorir els intercanvis culturals; i, per l’altra, la voluntat de l’Institut Ramon Llull d’expandir el projecte original Faber Olot per crear una xarxa de residències als territoris de parla catalana.

Estades de creadors d’Andorra a Olot

Amb la voluntat de seguir teixint sinergies entre les diferents residències Faber, Meritxell Blanco ha explicat que s’ha obert una convocatòria especial per a creadors i investigadors d’Andorra dels àmbits de les arts, les ciències i les humanitats del país perquè presentin candidatures per fer una estada individual a Faber Olot.

L’espai ofereix treballar en projectes individuals, compartir experiències amb la resta de residents internacionals i establir contactes i fer col·laboracions amb professionals de Catalunya. Les despeses d’allotjament i del règim de mitja pensió (esmorzar i sopar) queden cobertes per Faberllull, i s’atorgarà un ajut del Ministeri de Cultura de 30 euros diaris per cobrir la resta de despeses associades a l’estada. Es poden presentar candidatures del 14 de gener fins al 17 de febrer. Els resultats es comunicaran individualment a partir del 24 de febrer.

A més, també s’ha obert una convocatòria especial per a una estada d’escriptura de guions de llargmetratge de ficció amb el suport de l’Acadèmia de Cinema Català, Guionistes Associats de Catalunya (GAC) i amb la col·laboració de Catalan Films (ICEC). S’ofereix un programa per a un màxim de 10 guionistes que els permetrà desenvolupar el tractament seqüenciat del seu projecte, durant dotze dies i amb dedicació completa.

Represa dels Tallers d’art

Finalment, Blanco ha destacat que el tercer projecte consisteix en la represa de disponibilitat dels Tallers d’arts, ubicats a la Massana. Per aquest motiu s’ha obert una convocatòria pública oberta a tots els interessats del país. Aquests espais, gestionats pel Ministeri, tenen per objectiu contribuir a l’ajut a la creació i es preveu atorgar-ne entre un i tres. Són espais d’aproximadament trenta metres quadrats cadascun més una sala comuna equipada amb una pica industrial, taula de reunions, ordinador, wifi i impressora.

Les despeses d’aigua, llum, calefacció, telèfon i neteja dels espais comuns són a càrrec del Ministeri de Cultura i Esports. El nombre de tallers atorgats dependrà de les necessitats de temps per desenvolupar els projectes presentats i de la disponibilitat dels espais segons el calendari.

Per presentar candidatura cal ser creador major d’edat, tenir la nacionalitat andorrana o ser resident a Andorra. L’estada als Tallers d’art no pot ser inferior a un mes ni superior a sis mesos. Les sol·licituds es podran presentar durant tot l’any. De manera paral·lela, i amb la voluntat de dinamitzar l’espai, el Ministeri també ha tancat un conveni amb la UNESCO perquè el centre pugui ser utilitzat per al projecte ArtCamp així com també per als residents internacionals de Faber Andorra.