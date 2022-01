L’Andorra Convention Bureau organitza un viatge de familiarització amb multinacionals del mercat francès

L’Andorra Convention Bureau (ACB) acull un viatge de familiarització (fam trip) amb empreses franceses aquest cap de setmana. La voluntat d’aquesta estada és mostrar el país a companyies del mercat francès que estan interessades en organitzar esdeveniments empresarials (presentacions de productes, viatges d’incentius, congressos, seminaris, etc.) perquè considerin Andorra com una destinació per a la celebració dels seus actes.

En aquesta ocasió, els membres de l’ACB presentaran la seva oferta d’hivern als representants de les empreses multinacionals que hi prendran part. Hi participaran companyies de diferents sectors com ara l’alimentari, el bancari, el farmacèutic, la perfumeria i la cosmètica.

Durant l’estada, els professionals francesos assistiran a una presentació del país i participaran en una sessió de workshop amb membres de l’ACB, que els permetrà conèixer l’oferta existent a Andorra i adreçada al turisme de negocis (MICE -Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions/Events). Com ja és habitual, també es duran a terme visites a diversos hotels dels membres de l’ACB.

D’una altra banda, els participants podran gaudir de l’esquí, així com de les diferents activitats de neu que ofereixen les estacions del país. Per últim, els assistents visitaran les instal·lacions de Caldea per conèixer l’oferta de benestar del Principat.

L’objectiu d’aquest fam trip és posar en contacte empreses de diferents sectors del mercat francès, que tenen un interès potencial per Andorra, amb els membres de l’ACB. D’aquesta manera, les corporacions franceses poden conèixer de primera mà tota l’oferta turística, orientada al turisme de negocis, que Andorra ofereix durant la temporada d’hivern.

Accions i contactes per impulsar el turisme de negocis

Del 28 al 30 de gener, l’ACB té previst repetir aquesta acció promocional, però en aquesta ocasió ho farà amb companyies del mercat espanyol. Concretament, s’organitzarà un fam trip amb agències de viatges MICE de Barcelona i Madrid.

L’ACB està integrat per 29 empreses andorranes i cada any organitza, dins del seu pla d’acció, un total de quatre fam trips (dos a l’hivern i dos a l’estiu, amb empreses i agències especialitzades d’Espanya i França). La intenció és atraure esdeveniments empresarials al llarg de l’any aprofitant les infraestructures existents i l’àmplia oferta que proposen els professionals andorrans.

Aquests fam trips destaquen per la seva efectivitat, ja que generen un volum important de peticions per celebrar diferents actes d’empreses estrangeres a Andorra.