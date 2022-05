Més del 94% de les carreteres andorranes són segures per als conductors

El director del Departament de Mobilitat, Jaume Bonell, ha presentat aquest dimarts el resultat de l’auditoria de la xarxa viària andorrana dut a terme per la Fundació del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) mitjançant la metodologia internacional iRAP. Es tracta d’un mètode que serveix per avaluar la seguretat i la qualitat de les carreteres i que, l’anàlisi de les dades que se’n desprenguin, ha de servir per millorar la seguretat de la xarxa viària del Principat i en la presa de decisions estratègiques per a la millora de les infraestructures.

En aquest sentit, tal com ha explicat Bonell, l’auditoria EuroRAP –l’aplicació europea de l’iRAP– forma part del seguit d’accions que el Govern està desenvolupant amb l’objectiu prioritari de reforçar la seguretat a les carreteres nacionals, fomentant alhora les actituds cíviques. A tall d’exemple, el director de Mobilitat s’ha referit a la nova Llei del Codi de circulació, que va entrar en vigor el setembre del 2021 introduint nous aspectes per millorar la seguretat viària de conductors i vianants en la xarxa de carreteres del país. També ha recordat la recent aprovació del Pla nacional de la seguretat viària 2021-2030. “Volíem una fotografia el més real possible de quina és la seguretat a les nostres carreteres”, ha afegit.

És en aquest marc, que es duu a terme l’auditoria. El director de l’Àrea de Mobilitat del RACC, Cristian Bardají, i el tècnic de Mobilitat i Seguretat Viària, Joan Domingo, han presentat les característiques de l’estudi viari andorrà. El treball es va iniciar el 5 de maig del 2021 i conté el recull continu d’imatges d’alta resolució del total de 78 quilòmetres de la xarxa viària analitzada (CG-1, CG-2 i CG-3).

Unes imatges, preses per part d’un vehicle especial del RACC que després es van codificar valorant més de 60 paràmetres cada 100 metres de la carretera. Alguns dels paràmetres són, tal com ha exemplificat Domingo, l’existència de precipicis o l’estat del ferm. Posteriorment, aquestes imatges ja codificades es processen amb el software iRAP i, d’aquesta manera, els trams de carretera analitzats es classifiquen en estrelles: 5 les carreteres més segures, 1 les que ho són menys.

Joan Domingo ha posat en relleu que del resultat de l’auditoria se’n desprèn que el 94,7% de la xarxa andorrana es qualifica amb 3 estrelles o superior per a ocupants de vehicle. Un percentatge que, segons ha emfatitzat Cristian Bardají, situa Andorra “per sobre de la mitjana de l’Europa occidental”. “La visió de l’iRAP és que totes les carreteres del món siguin de 3 estrelles o més”, ha complementat Domingo, que ha afegit que el Principat, per tant, “compleix pràcticament els objectius de l’iRAP”.

Es recorda que el RACC –entitat certificada per a la realització d’auditories de seguretat mitjançant aquesta metodologia– audita gran part de les vies espanyoles i també d’altres països d’Europa, Àsia o l’Amèrica Llatina. Des del 2002 ha analitzat més de 240.000 quilòmetres de carreteres a Europa.

Per part de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), el seu director general, David Fraissinet, ha destacat la importància d’aquesta auditoria externa i ha felicitat al Govern per la iniciativa.