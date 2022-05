La FAE renova quatre anys més l’actual junta directiva

Aquest dilluns es va dur a terme l’Assemblea General de la Federació Andorrana d’Esquí, amb les corresponents eleccions a la junta directiva. L’actual junta presidida per Josep Pintat va ser elegida per a la renovació pels pròxims quatre anys, perquè no es va presentar cap altra candidatura.

A les 18:30 h es va fer la primera convocatòria, a les 19:00 h la segona, amb l’aprovació del balanç del 2021 i el pressupost del 2022. També s’ha aprovat la Memòria Tècnica Esportiva de la temporada 2021-2022.

Junta directiva: