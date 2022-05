Més de 70 assistents al seminari sobre els boscos pirinencs davant el canvi climàtic

Aquest dimarts s’ha celebrat al Centre de Congressos d’Andorra la Vella el primer seminari forestal ‘Els boscos pirinencs davant el canvi climàtic: riscos, gestió i adaptació’, en el marc del projecte ADAPYR per la cooperació transfronterera. El seminari ha estat organitzat per Andorra Recerca + Innovació i per Forespir, amb la col·laboració de diversos conferenciants i el suport de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic. El nombre d’inscrits ha superat les 70 persones, entre tècnics de les corporacions comunals del país, de Govern, gestors forestals, bombers, i investigadors de la regió pirinenca.

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, i presidenta d’Andorra Recerca + Innovació, Ester Vilarrubla, ha inaugurat la jornada, acompanyada de Marc Pons, director d’AR+I i Sébastien Chauvin, director de Forespir, i ha dit que el seminari ”pretén fer una revisió holística de la situació dels boscos al Pirineu, des d’enfocs i disciplines molt diferents, però amb un denominador comú; el canvi global i els seus efectes sobre els ecosistemes forestals”.

Els ponents han presentat l’estat de salut dels boscos pirinencs, els efectes del canvi global als boscos, la necessitat de la recerca per elaborar el primer Inventari Forestal Nacional d’Andorra, el paper dels incendis en l’escala Pirineu i la gestió forestal, i la necessitat d’obtenció de productes del bosc que ens permetin reinvertir, almenys una part, en millores forestals.

El seminari ha acabat amb una sortida de camp per veure els resultats de actuacions silvícoles experimentals per augmentar la resiliència del bosc enfront al canvi climàtic i mantenir les seves funcions protectores. Aquestes actuacions s’han dut a terme en el marc d’un projecte POCTEFA anomenat MONTCLIMA i gestionat a Andorra per AR+I. La visita d’aquesta experiència ha permès l’intercanvi entre gestors, administracions públiques i investigadors.