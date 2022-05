La Cia És Grata clourà amb ‘Carnatge’ la 60a Temporada de teatre

La 60a Temporada de teatre conjunta entre Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella clourà els propers dies 26, 27 i 28 de maig amb la representació de Carnatge per part de La Cia És Grata que, sota les ordres de Juanma Casero, presenta una adaptació de l’obra original de Yasmina Reza.

Carnatge se situa en el context de dues parelles de pares que se citen per aclarir els motius pels quals el fill d’una d’elles ha agredit el fill de l’altra. L’actriu Rosa Porqueres, que encarna la mare del fill agressor, ha explicat que la problemàtica es tracta en forma de comèdia perquè “el nostre públic sempre ens ho agraeix”, però al mateix temps té un missatge estretament relacionat amb els aspectes educacionals entre pares i fills.

El director Juanma Casero ha assegurat sentir-se molt content de dirigir, per quart cop, la companyia en una aventura, en què en tot moment els quatre actors estan a sobre de l’escenari. El director ha parlat de la temàtica per dir que “aquests personatges volen ser bones persones i un món perfecte per a ells i el seu entorn des de la seva perspectiva; per això cadascú d’ells aprofita la situació per intentar demostrar que són millor persona que els altres tres”.

Carnatge es va estrenar el 2007 i s’ha representat en teatres d’arreu del món. També s’han fet una versió cinematogràfica “Un Dios salvaje”, dirigida per Roman Polansky.