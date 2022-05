Vinyes-Mercader (Suzuki Swift R4lly S), tot OK per a l’inici de l’asfalt en l’ERC 2022

Una vegada disputats els dos ral·lis de parla portuguesa (FAFE i Açores), el calendari del Campionat d’Europa de Ral·lis (ERC) fa que els equips habituals del certamen hagin de desplaçar-se fins a Gran Canària per disputar el 46 Rally Islas Canarias, tercera cita de l’ERC i vàlida per al Campionat de Canàries de l’especialitat. Una vegada més, els equips que disputin la cita canària es trobaran amb les primeres especials cronometrades de l’ERC, a disputar sobre asfalt.

Entre els participants que viuran in-situ l’experiència estan els pilots de l’equip Suzuki Ibèrica (Joan Vinyes-Jordi Mercader i Alberto Monarri-Carlos Cancela). Fa unes setmanes, l’equip al complet va fer un test de preparació per deixar les seves mecàniques en les millors condicions per a competir sobre asfalt. Vinyes va valorar de manera molt positiva aquesta jornada de proves: “Sens dubte, en els primers compassos del ral·li canari haurem de fer variacions en les prestacions dels nostres Swift, però una part important del treball el portarem fet del test”.

Per a començar, reconeixement de les especials

Les dues passades de reconeixement es realitzaran el dimecres (dia 11, entre les 7.30 hores i 20.30 hores) i el dijous (dia 12, entre les 7.30 hores i les 14.00 hores). Per a Vinyes-Mercader les zones per on es desenvolupa la prova són ben conegudes, amb tot, els reconeixements sempre requereixen una atenció especial. El mateix dijous (dia 12) està prevista la celebració del shakedown. Serà l’última oportunitat, abans que s’iniciï el ral·li, per fer les modificacions que creguin convenients en les prestacions del Swift.

La següent activitat ja serà plenament competitiva i amb conseqüències directes en la classificació. Serà la disputa de l’etapa 1, que consta només d’una especial cronometrada d’1,5 km.

13 especials cronometrades a superar

Quan van fer públic el recorregut del Canàries 2022, els organitzadors van anunciar canvis en el traçat. A simple vista el més notori sembla ser l’esmentat tram espectacle (1,5 km), transcorrerà molt prop de la ubicació del parc d’assistència.

Els noms de les restants especials són molt habituals en la prova canària, la novetat pot venir de les variants que es poden marcar, segons les carreteres que es triïn. Així doncs, durant la jornada del divendres (dia 13) els obstacles a superar seran: S’iniciarà la competició a ‘Valsequillo’ (11,91 km). A continuació, en les dues seccions del divendres, els arribarà el torn a ‘Santa Lucia’ (14,82 km) i a ‘Tejeda’ (20,78 km). Les tres cronometrades es disputaran dues vegades cadascuna.

Durant el dissabte (dia 14), els equips que segueixin en competició es dirigiran cap al centre de l’illa, per a fer dues passades per: ‘Moya-Valleseco’, (27,42 km), l’especial més llarga del ral·li, ‘Arucas’ (9,3 km) i ‘Sant Mateu’ (12,04 km).

Els equips inscrits a la present edició del Ral·li Canàries, hauran de completar un traçat de 640,69 km, dels quals un 30% seran de velocitat, abans de situar de manera definitiva la seva mecànica al parc tancat final, als voltants de l’Estadi de Gran Canària.

“Per fi arriba l’asfalt i tot sembla indicar que una climatologia més favorable, encara que segons les previsions la calor serà sufocant.” Aquest comentari el feia Vinyes abans d’iniciar el desplaçament cap a les Illes Afortunades. A més continuava comentant el recorregut d’aquesta manera: “Fa molts anys que competim a Gran Canària, cada temporada els organitzadors ens sorprenen amb alguna variació en les especials, que habitualment, es coneixen amb el mateix nom. En el reconeixement sortirem de dubtes”.

El shakedown serà, com de costum, el moment d’adaptar les prestacions de Swift al que han vist en el primer pas per les especials. Vinyes no preveu molts canvis: “Com he comentat el test fet a Galícia fa unes setmanes vam intentar deixar la posada a punt del Swift, pensant en el recorregut tan variable que ens trobarem en Gran Canària. Sens dubte, alguna cosa haurem de tocar per a intentar millorar. Ho valorarem sobre la marxa.”

Al Canàries 2022, la cerimònia de sortida es veurà substituïda per la disputa de la primera etapa, l’especial urbana dissenyada al voltant de l’Estadi de Gran Canària, que s’iniciarà a les 20.35 hores del dijous (dia 12).

El divendres (dia 13) a les 9.15 hores s’iniciarà la segona etapa des del podi situat al parc d’assistència (esplanada annexa a l’Estadi de Gran Canària). A les 19h20 hores del mateix divendres s’espera l’arribada del primer vehicle al parc tancat final.

L’etapa decisiva, dissabte (dia 14), s’iniciarà a les 9.05 hores i té previst el seu acabament a les 18.18 hores. El lliurament de premis es realitzarà en la zona de podi del Gran Canària Arena.