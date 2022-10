Més de 500 infants han participat a les sessions escolars del Festival de Titelles

Més de 500 infants, dels tres sistemes educatius del país, han participat entre ahir i avui divendres a les sessions escolars del Festival de Titelles d’Encamp i del Pas de la Casa que a partir de demà dissabte s’obre al públic en general amb 6 actuacions entre dissabte i diumenge.

Ahir dijous va ser el torn de la col·laboració amb l’ambaixada d’Espanya, amb l’espectacle Nube Nube de la companyia Periferia Teatro i avui ha estat el torn de Que deviennent les ballons lâchés dans le ciel? de la companyia Objet Direct, en col·laboració amb l’ambaixada de França.

La Jana i els tres ossos, el ratolí Pérez i un taller anomenat Giravolta Titelles són les propostes de dissabte

La segona part del Festival de Titelles, oberta a tothom, serà durant el cap de setmana, del 22 i 23 d’octubre, on es representaran cinc obres de titelles entre Encamp i el Pas de la Casa.

Dissabte 22 d’octubre, a les 17 h de la tarda, tindrà lloc La Jana i els 3 ossos, del Centre de Titelles de Lleida. L’obra és una versió del conte popular La Rínxols d’Or i estarà narrada amb titelles, ombres i cançons. Es tracta d’una reposició de l’espectacle del Centre de Titelles en commemoració dels 25 anys de la seva creació.

Posteriorment, a les 18 h, es representarà Giravolta titelles, de la Companyia Galiot Teatre. Aquesta representació convida als assistents a seure i participar dels diferents contes d’una forma interactiva. En les escenes de l’espectacle es podran reconèixer de seguida els contes clàssics per excel·lència. La representació comptarà amb diferents mecanismes construïts amb material reciclat que el mateix públic podrà manipular.

Ambdues obres es faran a la Sala de Festes i Congressos d’Encamp.

Pel que fa al Pas de la Casa, es representarà El Ratolí Pérez, a les 17 h a la Sala de Festes. L’obra, de la Companyia Tutatis, explica la història d’en Pérez, un ratolí molt treballador que necessita les dents caigudes dels nens i les nenes per tal de poder realitzar la feina més important del món dels ratolins: fer brillar la lluna cada nit. Però la Càries, un personatge fosc i una mica dolent que viu en el món de les deixalles intenta per tots els mitjans possibles que la Lluna deixi de brillar. Per a aconseguir-ho, no dubtarà enredar la Cuca de Llum, la millor amiga del Ratolí Pérez i l’animal més presumit i enlluernador del bosc. A través d’una història divertida i emocionant, l’espectacle treballa valors com els hàbits en higiene bucal, la importància d’una boca sana, l’amistat, i la dedicació per les coses.

Mozartland, amb música en directe, L’arc de sant Martí, i de nou, el taller de Giravolta Titelles seran les propostes de diumenge

El festival acabarà diumenge amb tres representacions més. La primera, Mozartland, tindrà lloc a les 17 h a la Sala de Festes i Congressos d’Encamp. L’obra, de la Companyia Príncep Totilau, es mostra en format de concert-espectacle i convida a entrar a l’habitació de jugar del petit Mozart i la seva germana Nannerl, interpretats per dos nens de carn i ossos. Allà, amb la música en directe del compositor a càrrec d’un quartet de corda i flauta, tres actors escenificaran, amb grans màscares, els contes populars que més van divertir al petit geni de Salzburg.

A les 18 h, també a la Sala de Festes d’Encamp, hi haurà una nova sessió de Giravolta titelles.

La darrera obra del festival serà L’Arc de Sant Martí i la Lluna, de la Companyia La mà de l’artista. La representació serà gratuïta i es farà a la Sala de Festes del Pas de la Casa, a les 17 h. La Cargol, el Gall, la Mosca i el Peix volen canviar, deixar de ser com són i qui són. La Cargol està farta d’anar tan a poc a poc. Ella volia ser ràpida, aerodinàmica! El Gall volia viure sota l’aigua, la Mosca creia que no era prou de color de mosca. I el Peix… el Peix tampoc estava content. Els quatre personatges es troben amb la Lluna, que els explica que si volen acomplir un desig només cal que passin per sota l’Arc de Sant Martí dient el desig en veu alta. Però també els aconsella que, si aquell desig els canviarà la seva manera de ser, s’ho pensin molt bé.

Entrades a la venda a comuencamp.ad

Les entrades per a assistir a les diferents representacions de dissabte i diumenge es poden adquirir a través de comuencamp.ad. El preu de cada sessió és de 5 euros per als infants i 10 euros per als adults.