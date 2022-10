43a edició de la Fira d’Andorra la Vella, el millor aparador del teixit empresarial i associatiu del país

La 43a Fira d’Andorra la Vella ha obert portes aquest matí de divendres amb una gran expectativa. En una edició normalitzada, després de dos anys d’alteracions a causa de la pandèmia, una àmplia representació empresarial i associativa del país participa fins diumenge d’una mostra “que és tot un referent” i que anualment acull milers de visitants.

Així ho ha remarcat la cònsol major, Conxita Marsol, durant el discurs inaugural en què ha celebrat l’elevada demanda per a participar a la Fira i el fet que tots els espais estaven reservats un mes abans que acabés el termini de preinscripcions. “Això demostra que hi ha ganes de Fira i que el teixit comercial i associatiu de la parròquia avancen”, ha exposat.

La cònsol, alhora, ha destacat que la mostra d’Andorra la Vella és sense dubte un dels grans punts de retrobament social del país i, també, una “fira de fires”: aglutina el sector de l’automòbil així com d’altres àmbits empresarials, productors, artesans, i les entitats i associacions de la parròquia. En total, aquesta edició suma 170 expositors i més de 10.000 metres quadrats distribuïts entre el recinte firal instal·lat a l’aparcament del Parc Central i els espais exteriors del mateix parc, que es potencien aquest any.

En la seva intervenció, la cònsol major també ha volgut reiterar públicament la satisfacció perquè el Govern i el Comú d’Andorra la Vella coincideixin en l’espai on s’ubicarà el futur recinte multifuncional, a l’entorn de l’estadi comunal Joan Samarra Vila. “Disposar d’un espai fix on celebrar aquest tipus d’esdeveniments ens permetrà no haver d’hipotecar equipaments necessaris”, ha conclòs Conxita Marsol.

L’acte d’obertura de la Fira ha comptat amb la presència, entre d’altres, del cap de Govern, Xavier Espot, i la síndica general, Roser Suñé, a més de representants de l’Executiu, del Consell General i de l’àmbit institucional i econòmic.

Experiència immersiva i divulgació a l’estand institucional del Comú

La innovació és la clau de volta, aquest any, de la Fira, que estarà oberta avui divendres, demà i diumenge. A l’estand del Comú d’Andorra la Vella els visitants poden gaudir d’una experiència immersiva a través de la realitat virtual: mitjançant unes ulleres 3D s’endinsen en una Andorra la Vella onírica i imaginària en la qual apareixen elements molt significatius de la parròquia com el Parc Central, els cirerers florits, el Tamarro, el Centre històric, el rec, l’univers de les compres o algunes de les escultures que llueixen als diferents espais públics.

Aquest espai també acull una zona de coneixement i de reflexió, anomenada Àgora 3.0 on representants dels expositors institucionals i també d’empreses privades faran 13 xerrades relacionades amb el món digital l’smart city, la sostenibilitat i la innovació. Aquesta zona vol ser un punt de reflexió al voltant de qüestions com la tecnologia i la innovació i la mobilitat (les xerrades començaven avui a les 17 h; demà dissabte a les 12 i a les 17 h; i el diumenge a les 12 h).

A la resta de l’envelat, de 8.250 metres quadrats d’extensió, els visitants hi troben el gruix d’expositors (111), amb una extensió molt destacable pel sector de l’automòbil. També hi ha un apartat dedicat als productors agrícoles i artesans d’Andorra, amb un espai diferenciat a l’envelat i 22 expositors per a potenciar i difondre els productes fets al país.

Al voltant del Parc Central, a l’espai exterior hi ha una seixantena d’expositors més, la majoria dels quals relacionats amb activitats infantils i amb parades del mercat artesanal i de productes alimentaris al llarg del passeig del riu.

Un dels punts destacats de la zona exterior és l’escenari de la Fira d’associacions, que compta amb la participació d’una cinquantena d’entitats, on durant el cap de setmana es duran a terme una vintena d’actuacions i exhibicions de diferent tipologia (folklore, esport i cultura) per part de les entitats.

La Fira està oberta avui divendres, fins a les 21 h; demà d’11 a 21 h; i diumenge, d’11 a 20 h.

Consulteu aquí el programa de la 43a Fira d’Andorra la Vella