Èxit d’entrevistes en el workshop entre demandants de feina i empreses de l’Alt Urgell i Andorra

Durant la darrera jornada del Workshop Ocupacional d’aquest any, celebrada avui divendres, a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell, s’hi han realitzat un total de 404 entrevistes entre les 107 persones demandants de feina i les 23 empreses que s’han donat cita en aquesta iniciativa.

De les 23 empreses participants, 12 del Principat d’Andorra i 11 de la Seu d’Urgell i comarca. Aquestes 23 empreses oferien en aquest workshop ocupacional prop d’una seixantena d’ofertes laborals: una trentena d’ofertes a Andorra i una vintena a la Seu i a l’Alt Urgell.

Cal recordar que aquesta vuitena edició del workshop ocupacional ha tingut com a novetat la realització de 5 tallers adreçats a demandants de feina on hi han participat un total de 70 persones que han pogut preparar-se per a aquet esdeveniment amb el suport de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.

També s’han ofert dues formacions pràctiques per a les empreses sobre fiscalitat i tràmits relacionats amb el treball transfronterer a Andorra i sobre tràmits digitals (factura electrònica, certificat digital i portals de contractació), on hi han participat 5 empreses.