Més de 4.000 proves realitzades a l’stoplab mòbil

El ministre de Salut, Joan Martinez Benazet, ha fet balanç de l’stoplab mòbil i ha precisat que es va posar en funcionament aquest dispositiu mòbil ara fa poc més d’un mes, 4.042 persones n’han fet ús. Actualment, està ubicat al Pas de la Casa, on realitza proves diagnòstiques entre les 9.30 hores i les 18.00 hores. Així, ha recordat que cal demanar cita prèvia al telèfon 821955 per tal de poder-se realitzar una TMA, tant a aquest stoplab mòbil com al punt fix situat a l’aparcament Centre Ciutat d’Andorra la Vella.

Finalment, el titular de Salut també ha destacat que a banda de les proves diagnòstiques que es fan als stoplabs els ciutadans poden realitzar-se proves d’antígens a les farmàcies i laboratoris privats. En aquest cas, “els tests comproven si en aquell precís instant s’és infecciós i tenen una validesa més curta que les TMA, d’un o dos dies”. L’avantatge és, tal com ha explicat Martínez Benazet, que “el resultat se sap al cap d’uns minuts.”