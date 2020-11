L’obertura de bars i cafeteries, demà

Els bars I cafeteries veuran, a partir de demà, alleugerides les mesures que els afecten per la crisi sanitària de la Covid-19. Així ho recull publicat al Butlletí Oficial de Principat d’Andorra (BOPA) i que, aquesta tarda, ha recordat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.

El text, que entraran en vigor a partir d’aquest dimarts, estipula que aquests establiments poden oferir servei a taula entre les 7.00 hores del matí i les 12.00 hores del migdia, tant a l’interior com a l’exterior. Fora d’aquesta franja es permet el servei per endur. Els establiments que també estiguin autoritzats per servir dinars hauran de fer una pausa d’una hora entre les 11.30 hores i les 13.00 hores per tal d’higienitzar i ventilar els espais.