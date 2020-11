L’XCircuit d’esquí nòrdic, a punt per a la nova temporada

L’XCircuit, la lliga de marxes d’esquí nòrdic del Pirineu català i Andorra, ja té definit el calendari per a la nova temporada 2020-2021. La competició, impulsada des de la Seu d’Urgell amb l’objectiu d’ajudar a dinamitzar aquest esport, afronta la nova campanya amb novetats, motivació i també precaució, tot esperant que tant la meteorologia com la prevenció de la Covid-19 permetin la celebració de totes les proves.

L’XCircuit 2020 començarà el 20 de desembre amb la 2a edició de la CAEI Naut Aran, organitzada pel Club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn al Pla de Beret.

La segona cita serà a Sant Joan de l’Erm, el 3 de gener, amb el Trofeu Patufet, organitzat pel Club d’Esquí de Fons Urgellet-Cerdanya (CEFUC) i que enguany arriba a la 20a edició. Aquesta prova és adreçada a categories infantils, amb l’objectiu de promocionar l’esquí de fons entre els més petits.

La tercera cursa serà la 29a Marxa Pirineu, el dia 24 de gener, organitzada per les estacions de Lles de Cerdanya i Aransa. i que és l’única de l’Estat en format de travessa, que connecta dues estacions d’esquí.

El 31 de gener, l’XCircuit tornarà a Catalunya Nord, als circuits de la Llosa (Capcir), per celebrar la 20a Puigcerdà Fons, organitzada pel Club Esquí Puigcerdà (PEC).

Al cap de dues setmanes, el 14 de febrer, tindrà lloc la 31a Andorra Fons, a la Rabassa-Naturlàndia, organitzada per l’estació andorrana amb la col·laboració del NEC.

El calendari de curses es clourà amb una nova marxa de fons: la Micropirineu, el 20 de febrer, organitzada pel Club Esquí Bellver, entitat que s’incorpora enguany a l’organització de l’XCircuit. Aquesta cursa de categories infantils es realitzarà a l’estació de Lles de Cerdanya, i, com el Trofeu Patufet, vol promocionar l’esquí nòrdic entre les noves generacions.

L’XCircuit és una organització formada per 6 entitats, entre clubs i estacions d’esquí nòrdic, i té com a objectiu popularitzar les marxes d’esquí de fons per gaudir-ne amb la família i els amics, alhora que es promociona aquest esport. Els participants que acaben totes les curses puntuables de la seva categoria reben el premi FiniXCer en finalitzar la temporada. En aquest cas es premia la fidelitat i participació a les curses, i ni la classificació del fondista ni el seu temps a les curses no influeix en el resultat.

Totes les organitzacions estan compromeses en el seguiment estricte de les normes que federacions, institucions i sanitaris marquin per superar la pandèmia de la Covid-19. Amb l’objectiu de preservar la salut de tots els corredors, organitzadors, voluntaris i col·laboradors, es posaran tots els mitjans i s’adaptaran les diferents curses a les normes que estiguin vigents en cada moment.