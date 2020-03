Aquest dilluns l’esquiador Àngel Joaniquet Tamburini va inaugurar les Montpackers Talks amb un èxit més que notable. Més de 350 persones van seguir en algun moment la xerrada, que es va fer mitjançant d’Instagram Live i en la que Joaniquet va explicar les seves vivències com a esquiador d’elit, quan va participar al Torneig dels Quatre Trampolins o als Jocs Olímpics de Sarajevo.

Així va ser la primera de les xerrades programades per a aquests dies amb diferents protagonistes del món de la muntanya, que seguirà amb esportistes i professionals de diferents àmbits. De fet, avui dimarts la segona xerrada serà de la mà de Dani Fornell, a les 18h en directe per l’Instagram d’@ordinoarcalaska.

Fornell va fer història en ser el primer esquiador de la Península Ibèrica en entrar al Freeride World Tour (FWT), la màxima competició del món d’esquí fora pista, la seva especialitat professional fins que fa un parell d’anys es va retirar de l’esport d’alt nivell després de competir durant 12 anys.

És un fanàtic de la muntanya més salvatge, es coneix tots els racons del país i tot i no competir professionalment segueix entrenant com si ho estigués fent. A més, és una cara coneguda a territori català. Més enllà dels resultats esportius per la seva participació al programa Temps de Neu de Tv3 en el que col·labora amb el seu estil únic, divertit i salvatge.

Seguiran les xerrades amb el pilot de motos Francesc Ciurana, la dietista Anna Sauló o Aina Margalef del CENMA que s’afegeix a la llista de ponents.

Ells ens respondran preguntes al voltant de la seva passió, ens explicaran curiositats i respondran dubtes sobre els seus oficis o esports.

Cada xerrada es podrà veure a l’instagram live d’Ordino Arcalaska. www.instagram.com/ordinoarcalaska