El passat mes de maig, Unicef – Comitè d’Andorra va llançar la seva campanya anual “Infants en el Punt de Mira” que pretenia posar l’accent en la urgència de protegir els nens i les nenes de països en conflicte (des de la República Democràtica del Congo fins a Síria i Iemen) contra tot aquest tipus d’amenaces per a la seva vida, el seu benestar i la seva dignitat.

Actualment, el nombre de països amb conflictes violents és el més alt en els últims 30 anys. Un de cada quatre infants viu en països afectats per un conflicte o un desastre. Prop de 34 milions de nens i nenes s’han vist obligats a desplaçar-se a causa de la violència i els conflictes: d’ells, 15 milions són refugiats i més de 19 milions són desplaçats interns. Els atacs als infants no cessen. Des de la República Centreafricana fins al Sudan del Sud, des de Síria fins a l’Afganistan, les parts bel·ligerants estan desobeint una de les normes de guerra més bàsiques: la protecció de la infància.

Durant aquest mesos, aquesta campanya ha rebut 26.359,25 euros. Aquests fons s’han aconseguit gràcies als SMS rebut amb la paraula UNICEF al 606 (cost íntegre per Unicef gràcies a l’acord de col·laboració amb Andorra Telecom) i a d’altres accions i col·laboracions que s’han dut a terme en aquest darrers mesos. Com per exemple:

Setmanes temàtiques i/o cessió d’espais publicitaris a RTVA, Diari d’Andorra, BonDia, el Periòdic d’Andorra, Comú d’Escaldes-Engordany i VSA Comunicació. 60 persones van assistir a l’acte “Música, Art i Solidaritat” per celebrar el seu 25è aniversari i que va tenir lloc al Museu Carmen Thyssen Andorra. Durant la vetllada es va poder gaudir d’un concert ofert pel Gerard Claret, violinista i ambaixador d’Unicef Andorra; d’un lectura del concert a partir de una visita guiada exclusiva a l’exposició; d’una subhasta benèfica d’obres inspirades en Femina Feminae i realitzades per pintors amateurs de l’Escola d’Art del Comú de Sant Julià de Lòria, La Llacuna d’Andorra la Vella i La Capsa Espai de Creació (Ordino/La Massana) i d’un còctel ofert EXE càtering i el Restaurant Fourteen. Més de 125 persones, petits i grans, van gaudir de la primera jornada “Per llepar-se els dits! Vine, cuina, berena i juga” organitzada per l’Hotel Roc Blanc i la Despensa d’Emelin i amb la col·laboració de la dietista Marta Pons i nombrosos proveïdors col·laboradors. El jove DJ andorrà Joan Mesallés Campos, conegut per Nexum, es va afegir a la campanya oferint un concert a la sala Prat del Roure cedida pel Hble. Comú d’Escaldes-Engordany. Es van rebre 325 SMS durant el concurs “Salvar un infant en el punt de mira val molt”. El guanyador es va emportar un forfet de temporada ofert per GrandValira i un val de compra de 300 € ofert per Pyrenees Andorra. Durant el mes de novembre, es van exposar a la Illa Carlemany, les escultures que foment la instal·lació “La Classe del No demà”. Aquestes escultures estan fetes amb fusta provinent de tres escoles destruïdes en guerres: de Khalid Bin Walid a l’Iraq, d’Ogweni al Sudan del Sud i de Novotoshkivske a Ucraïna i volen ser un tribut a tots els infants i joves d’arreu del món que han vist vulnerat el seu dret a l’educació degut als conflictes armats Durant aquest mesos s’han rebut 1.654 SMS amb la paraula UNICEF al 606. L’euro de donatiu és íntegre per Unicef Andorra gràcies a l’acord amb Andorra Telecom. També s’hi ha col·laborat gràcies a donatius de particular



Els més de 26.000 euros recaptats fins a la data d’avui, es destinaran a la campanya pels refugiats pel conflicte de Síria. Recordem que ja fa més de vuit anys que va esclatar el conflicte a Síria i que aquesta crisi és actualment la que més desplaçats ha causat amb 5,6 milions de refugiats inclosos 2,5 milions d’infants, que viuen a Turquia, el Líban, Jordània, Iraq i Egipte, principalment.

UNICEF, juntament amb els seus socis, proporciona serveis bàsics als infants més vulnerables en campaments de refugiats i comunitats d’acollida. A Jordània, dona suport psicosocial i educatiu als nens i nenes a través dels centres Makani. A Egipte, treballa en la protecció infantil a través de les unitats d’atenció primària. A Iraq, UNICEF col·labora per mantenir els serveis d’aigua i sanejament en vuit camps de refugiats a Dahuk i Erbil. Al Líban, es van reforçar els programes d’atenció als adolescents en vulnerabilitat. A Turquia, UNICEF va ampliar el seu programa per prevenir el treball infantil reforçant les capacitats dels actors del sector públic i privat per identificar i abordar millor els casos de treball infantil, mentre que ofereix serveis específics per a nens i adolescents en situació de risc i les seves famílies. En global, i gràcies a les donacions rebudes, UNICEF va arribar a més de 934.000 infants a través dels programes d’educació i formació formal i a uns 45.000 més amb oportunitats d’educació no formal. Més de 217.000 nens i nenes van accedir a serveis de protecció infantil, inclòs suport psicosocial basat en la comunitat, i més de 85.000 nens, nenes, adolescents i joves van millorar les seves habilitats de vida mitjançant la formació al Líban, Jordània i Egipte. Més de 245.000 persones van obtenir un millor accés a l’aigua potable i més de 200.000 persones van beneficiar-se de subministrament temporal d’aigua en campaments i assentaments informals. A més, més de 339.000 persones van obtenir un millor accés a les instal·lacions i serveis de sanejament adequats. Al voltant de 22.000 nens van ser vacunats contra la poliomielitis i gairebé 19.000 cuidadors i mares van aprendre bones pràctiques d’alimentació infantil i jove.