Més de 200 persones assisteixen a la Festa de Sant Jordi per a la gent gran a Andorra la Vella

La gent gran d’Andorra la Vella ha pogut gaudir, avui dissabte, d’una festa per a celebrar Sant Jordi. Els cònsols major i menor, David Astrié i Miquel Canturri, així com els membres de la corporació, han repartit als assistents roses i exemplars del llibre editat pel Comú Andorra la Vella, “El batec d’un poble vist per Valentí Claverol” i en acabar han pogut gaudir d’un berenar. En total, unes dues-centes persones han compartit una bona estona amenitzada també amb un ball de tarda.

El Comú ha volgut fer un reconeixement i un agraïment públic a la Penya Blaugrana del Principat d’Andorra, que ha contribuït a la celebració fent-se càrrec de les despeses del ball. El seu president, Jaume Puig, a més, ha entregat al Comú un xec per valor de 300 euros perquè es destinin a activitats i necessitats de la gent gran.

El cònsol major, que ha celebrat l’elevada assistència, ha animat tothom a participar dels projectes que té en marxa la corporació per al col·lectiu, com els horts de la Margineda (les persones que vulguin optar a una de les parcel·les que es sortegen poden presentar la seva butlleta fins al divendres 28 d’abril) i el Consell de la gent gran, que s’ha posat en marxa recentment per a recollir i avaluar les demandes i necessitats del col·lectiu. David Astrié també ha anunciat que es treballa per a incrementar les sessions de ball per a la gent gran que s’organitzen els caps de setmana.