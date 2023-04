Goig pasqual, testimoni, cultura i amor fidel

Mon. Joan Enric Vives

Trobem avui diversos motius per a la festa i l’alegria. Celebrem el goig pasqual del tercer diumenge de la Pasqua de Resurrecció, i alhora, a tot Catalunya i a tota l’Església, agraïm l’exemple màxim de testimoni del gran màrtir Sant Jordi, que va donar la vida per fidelitat a Crist, el seu Senyor, el Rei dels màrtirs. I seguint una tradició centenària, aquest dia les persones que s’estimen es regalen roses simbòliques de l’amor fidel i llibres que obren finestres a l’esperit, ja que la cultura sacia i consola les nostres vides.

La mort i la resurrecció de Jesucrist són la màxima expressió de l’amor diví i alhora el testimoniatge suprem de l’amor que un home pot donar per la seva fe i el seu amor a Déu, el seu Pare. Des dels primers segles del cristianisme fins als nostres dies, molts cristians són perseguits, torturats i executats per la fe en aquest Jesús, afirmant que viu, que ha vençut els poders foscos del mal i del pecat, i que ha obert un camí d’amor servicial que tindrà la seva plenitud en la vida eterna promesa als qui el segueixin: “Els qui creuen en mi, encara que morin, viuran, i tots els qui viuen i creuen en mi, no moriran mai més” (Jo 11,26).

Els màrtirs són considerats models de vida cristiana, ja que van donar testimoni de la seva fe fins al final, fins i tot davant de la mort. Models de virtut i intercessors nostres davant Déu, van plantar cara al mal. I especialment Sant Jordi, patró de Catalunya amb la Mare de Déu de Montserrat, és aclamat a tota la cristiandat com un gran lluitador contra el maligne, protector dels febles i alliberador de totes les esclavituds. La llegenda més coneguda sobre St. Jordi és el seu combat contra el drac, que representa el mal i l’opressió, i la victòria alliberadora de la donzella gràcies a la seva fe en Déu i la seva valentia. La llegenda simbolitza la lluita que tot cristià ha de lliurar contra les forces del mal i la importància de mantenir la fe, fins i tot en situacions difícils i en ambients hostils.

També en el nostre temps es donen martiris i nous combats, com per la defensa de la vida en totes les fases, la veritat, l’amor fidel i obert a la vida, la defensa dels oprimits i no vendre’s als diners, el poder o la corrupció. Un exemple per a la fidelitat dels enamorats i les famílies cristianes que viuen immersos en tantes dificultats. El poder del martiri rau en la capacitat d’inspirar els altres a seguir l’exemple dels qui van patir i van morir per la fe. El martiri es pot veure com una forma extrema de resistència pacífica contra l’opressió i la injustícia, i com una afirmació de la dignitat humana i la llibertat religiosa. Els màrtirs inspiren les generacions posteriors i ens han d’inspirar a nosaltres.

El goig de la Pasqua casa bé amb la Diada de Sant Jordi, que és dia de roses i llibres, dia dels enamorats, dia de commemoració de l’aniversari de la mort de Cervantes i de Shakespeare, dia de compromís per la nostra fe cristiana, perquè sigui ferment d’esperança i de caritat, i estímul per al servei a la cultura i al país.





+Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell