Coitus interruptus a la LEB Or: BC Andorra 78 – Almansa 82

Rafa Luz a la línia de tirs lliures (ATV)

Inici escarransit quant a anotació, al Pavelló del Govern, en els primers minuts del partit per a ambdós conjunts. Tant al BC Andorra com a l’Almansa els ha costat entrar dins del matx, però, finalment, els dos s’han endollat. Han entrat dins del partit, encara que les imprecisions continuaven. En aquest punt, els tricolors tenien sort que l’equip visitant tampoc estava massa encertat. Els de Natxo Lezcano aconseguien un 11 a 5 (+6) a favor, però, tot i així, no hi havia fluïdesa. I, llavors, arriba Dee amb un triple i, abans, un Llovet encertat, situaven el lluminós amb un 17 a 8 (+9). Malgrat tot, no hi havia la precisió habitual dels andorrans en atac. Encara i així, s’arribava a la fi del primer quart amb un 20 a 10 (+10).

Al segon quart, les coses s’han revolucionat. En un tres i no res, el BC Andorra s’ha posat amb un 28 a 12 (+16) i tot seguit amb un 32 a 17. Però, un parcial de 2 a 10 per a l’Almansa ha deixat la reacció andorrana en anècdota. Això ha motivat, òbviament, un temps mort demanat per Natxo Lezcano. Tot i així, l’Almansa castigava des dels triples, la qual cosa, ha descol·locat als tricolors. Els visitants s’han posat amb un 33 a 28 després d’anar perdent de 16 punts. El tir exterior de l’Almansa feina molt malt. Per postres, els Tamarros no es mostraven encertats en atac fent que es registrés un parcial d’11 a 20 en aquest segon quart. Aquest període finalitzava amb el lluminós indicant un 41 a 33 (+8) i els manxecs molt vius.

I, després del descans, es reprenia el matx amb el tercer quart i amb l’enigma de si el BC Andorra imposaria la seva teòrica superioritat. Doncs, no. L’Almansa s’aferrava a les poques opcions que té de mantenir la categoria i posava contra les cordes als tricolors situant marcadors molt igualats. Aquests estaven en els 6 i 8 punts de diferència i, això, enervava als de Lezcano, que a més no rendibilitzaven els tirs lliures, errant-los més de l’habitual. El millor de tot era que les mínimes distàncies es mantenien en aquests 6, 8 ,10 punts per als del Principat. El final del tercer quart ha estat de 58 a 50 amb un triple in extremis de l’Almansa d’aquells que fan mal. Era un mal auguri.

Arribava el darrer període del matx, un matx molt incòmode per als andorrans, massa, tenint en compte que es jugava a casa i sabent-se la superioritat a la classificació entre uns i altres. La situació no millorava per al BC Andorra: tirs lliures errats i poc encert ofensivament. Però, se seguia sobrevivint gràcies a algun triple de Dee i, sobretot, al totpoderós Dos Andos, un jugador espectacular. I, a la seva “bola” l’Almansa no afluixava i s’anava menjant les minses diferències. Natxo Lezcano havia de demanar, de nou, un temps mort en veure que els visitants es posaven en un perillós 69 a 64 (+5).

Es feia necessària una defensa exigent perquè els manxecs igualaven el marcador amb un 71 a 68. El neguit planava sobre el pavelló del Govern. A 2 minuts de la fi del partit ha arribat la crisi amb un 74 a 73 i, acte seguit, amb un 76 a 76. Després de guanyar de 17 al segon quart, els visitants afusellaven. I tiraven amb bala perquè quan menys quedava per a la conclusió de l’encontre més gran era la ferida.

El partit ha acabat amb un 78 a 82 i, això, significa que el BC Andorra ha perdut el primer partit a terres andorranes i l’ascens directe està cada cop més difícil amb aquests 4 partits que queden per a la finalització de la fase regular. Els tricolors ja no tenen marge d’error. Avui dissabte han perdut, a la primera de torn, el comodí que tenien i a casa. Del tot inesperat.

S’han de guanyar els últims 4 partits que resten si no es vol estar abocat al suplici del play-off d’ascens. Com a deures pendents, una mica de tot. Avui dissabte, força fluixos sota cistella, menys eficaços des de l’exterior i molt erràtics des dels tirs lliures. Després d’una temporada de 10, ara no es pot fallar. Som-hi Tamarros!