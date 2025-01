Més de 2.600 alumnes del Pirineu practicaran esports de neu aquest hivern gràcies al programa Esport Blanc Escolar

Alumnes prenent part en el programa Esport Blanc Escolar (photoset.es)

Bona part de les escoles del Pirineu han iniciat ja un nou curs del programa Esport Blanc Escolar (EBE), el projecte del Govern català que promou els esports d’hivern i els seus valors a l’alumnat de 3r i 4t de Primària de tots els centres pirinencs. Enguany, 2.623 alumnes de 62 centres públics i concertats practicaran esquí alpí, esquí de fons i surf de neu en estacions de muntanya gironines i lleidatanes.

Després de les primeres jornades celebrades al desembre –per primera vegada no s’iniciava al gener-, aquests dies la resta d’alumnat de les 9 comarques pirinenques va començant l’activitat, que s’allargarà fins a finals de març i que enguany arriba a la dotzena edició consecutiva. Al llarg de tots aquests anys, comptant el curs actual, uns 11.000 nens i nenes del Pirineu hauran pogut practicar aquests esports gràcies al projecte impulsat conjuntament pel Departament d’Esports i el Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya.

D’aquesta manera, el Govern català reforça l’aposta per l’Esport 360, una de les prioritats del Departament d’Esports, que pretén fer arribar els beneficis de la pràctica de l’esport i l’activitat física a totes les franges d’edat de la població, en àmbits com l’educació o la salut, i en els diferents espais i entorns aptes per a la pràctica esportiva, com són, en aquest cas, les diferents estacions d’esquí.

Emmarcat en el Pla Estratègic d’Esports d’Hivern de Catalunya, el programa Esport Blanc Escolar té l’objectiu d’impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d’hivern en la població infantil de 3r i 4t de primària, fent una atenció especial a les comarques pirinenques. L’altra finalitat és educar mitjançant l’esport a respectar, gaudir, conviure, estimar i conèixer les nostres muntanyes amb la complicitat del personal docent dels centres educatius i dels tècnics d’esport.

El Departament d’Educació i Formació Professional considera un valor que aquesta activitat s’abordi de manera transversal amb altres àmbits del currículum, i incorpori aspectes de coneixement del medi, de llengua i de valors. Des del curs passat, s’ha implantat la formació “Esport Blanc Escolar, una oportunitat per a treballar de forma global” per tal de donar més eines a les persones docents dels centres adherits al programa perquè l’Esport Blanc Escolar sigui l’eix al voltant del qual es vertebrin aprenentatges globalitzats i en context per a promoure aprenentatges significatius i vivencials per a tot l’alumnat participant.

En el conjunt del Pirineu català, el programa beneficiarà enguany 2.623 alumnes de 3r i4t de primària de 62 centres educatius de l’Alt Urgell, Alta Ribagorça, Berguedà, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès i Val d’Aran. Per demarcacions, l’Alt Pirineu i l’Aran aporta 881 alumnes, mentre que la Catalunya Central en té 1.018 i Girona, 724.





Participació EBE curs 2024-2025

Comarca Alumnes Escoles Alt Urgell 318 7 Alta Ribagorça 71 2 Berguedà 735 19 Cerdanya 333 8 Pallars Jussà 196 4 Pallars Sobirà 112 3 Ripollès 391 10 Solsonès 283 6 Val d’Aran 184 3 Total general 2.623 62





Sessions integrades dins l’horari lectiu

L’EBE, que va néixer el curs 2013-14 com a prova pilot amb 142 alumnes de 3r de primària, està integrat al programa d’educació física, es realitza en horari lectiu i consta d’entre 6 i 8 sessions, que es duen a terme durant el segon trimestre del curs escolar, tant a 3r com a 4t de primària. Les sessions es divideixen en 2 d’esquí de fons, 2 o 3 d’esquí alpí i 2 o 3 de surf de neu en cadascun dels dos cursos escolars. Durant el mes de març, es tornarà a organitzar la jornada final de Graduació de Neu en diferents seus, una activitat que consistirà en trobades festives entre les escoles del programa EBE per a graduar l’alumnat de 4t de primària que hi hagi participat, en la qual es treballen totes les activitats del mateix amb un caire lúdic-competitiu.

Per a fer realitat el programa, el Govern de la Generalitat compta amb la col·laboració de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, els Consells Esportius del Pirineu, les estacions d’esquí (Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya, Mancomunitat d’Esquí Nòrdic, i estacions de Boí i de Port del Comte), la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), els Consells Comarcals, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, i el Conselh Generau d’Aran.

L’èxit del programa Esport Blanc Escolar ha comportat que hagi estat premiat en diverses ocasions amb els Snowkidz Award, atorgats cada dos anys per la Federació Internacional d’Esquí (FIS).

Tota la informació sobre el programa Esport Blanc Escolar, amb documentació i materials de la formació, així com recursos elaborats als centres, es pot trobar a l’espai específic del web de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) del Departament d’Educació i Formació Professional i a la pàgina del web del Departament d’Esports.