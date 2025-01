La Val d’Aran, escenari de l’estrena del Freeride World Tour 2025

El Tuc d’Auba, on es disputarà la prova aranesa del Freeride World Tour 2025 (Foto: Baqueira Beret)

El Freeride World Tour torna a la Val d’Aran. Després de la reeixida estrena de Baqueira Beret com a seu del circuit mundial de fora pista, ara fa dos anys, el municipi de Naut Aran ha tornat a acollir enguany els seus participants en l’estrena de la competició. La primera prova de la temporada és previst que es disputi aquest divendres, dia 17, al matí.

Tot i això, l’organització ha anunciat que finalment hi haurà un canvi pel que fa a la ubicació prevista a l’Aran. El sector de Baciver, que es va omplir d’aficionats per a la prova de 2023, s’ha descartat perquè ara mateix no hi ha el gruix i la qualitat de neu necessària per a aquesta modalitat, i els descensos es faran a l’entorn del Tuc d’Auba (2.548 metres), al terme municipal de Vielha e Mijaran. Tanmateix, des de Baqueira Beret la competició es podrà seguir a través de la pantalla gegant instal·lada al Pla de Beret.

En aquest sentit, des de l’FWT han batejat aquest nou escenari de competició al Tuc d’Auba com el sector de ‘La Bamba’, en homenatge al ‘rider’ aranès Aymar Navarro, que aquest any passat es va retirar de la competició. La Bamba és el sobrenom de Navarro, que ara ha endegat nous projectes esportius, igualment vinculats al ‘freeride’ i a descensos extrems. De fet, ell mateix ha ajudat l’organització a triar el millor emplaçament possible per a aquesta edició.

Es tracta d’una zona coneguda pel seu “terreny tècnic i desafiant”, expliquen, que posarà a prova els millors ‘riders’ del món en un esdeveniment que promet actuacions inoblidables. La sortida serà als 2.541 metres d’altitud i la zona de meta estarà situada a 2.069 metres. Amb un pendent mitjà del 40% i seccions que arriben fins a un 53%, aquesta muntanya “és un paradís per al freeride”, segons Laurent Besse, comissionat de l’FWT, que creu que s’ha trobat “una excel·lent alternativa pel seu terreny divers, qualitat de neu i òptima protecció, garantint un emocionant i segur inici de temporada”.

El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, ha valorat que aquests esdeveniments “reforcen la tasca de promoció per a posicionar el Pirineu com una de les principals destinacions d’esquí”.